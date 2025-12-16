شهود عيان : حريق في المنطقة الصناعية بالشارقة

اندلع حريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء في المنطقة الصناعية بإمارة الشارقة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان غطّت الأحياء المجاورة.

وقد شبّ الحريق في المنطقة الصناعية رقم 6 والتهم جزءاً كبيراً من أحد المستودعات، وكانت ألسنة اللهب مرئية من مسافة بعيدة، فيما ترددت أصوات تصدع النيران في أرجاء المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الشهود تصاعد الدخان فوق المستودع المشتعل، ما أثار الذعر بين السكان القاطنين بالقرب من موقع الحريق.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.