الإمارات

شهود عيان : حريق في المنطقة الصناعية بالشارقة

شوهد السكان والعمال يحاولون إنقاذ ما يمكنهم من مواد وممتلكات، حيث بدت النيران تنتشر بالقرب من المستودعات المجاورة
صورة KT: شهاب

صورة KT: شهاب

تاريخ النشر

اندلع حريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء في المنطقة الصناعية بإمارة الشارقة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان غطّت الأحياء المجاورة.

وقد شبّ الحريق في المنطقة الصناعية رقم 6 والتهم جزءاً كبيراً من أحد المستودعات، وكانت ألسنة اللهب مرئية من مسافة بعيدة، فيما ترددت أصوات تصدع النيران في أرجاء المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الشهود تصاعد الدخان فوق المستودع المشتعل، ما أثار الذعر بين السكان القاطنين بالقرب من موقع الحريق.

شاهد الفيديو أدناه:

بينما كان الحريق مستعراً، شوهد السكان والعمال وهم يحاولون إنقاذ ما يمكنهم من مواد وممتلكات، حيث بدت النيران تنتشر بالقرب من المستودعات المجاورة.

شاهد الفيديو أدناه:

