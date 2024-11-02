شهودعيان وتفاصيل حريق فندق منطقة "نايف"

وقال أحد السكان الذي يملك متجرا للالكترونيات في مكان قريب "سمعت صراخا فجأة". وكان من المفترض أن يغلق متجره في الساعة الحادية عشرة مساء، لكن بما أن اليوم كان يوم جمعة، فقد زاد عدد الزبائن الذين يأتون إلى المتجر، لذا ظل مفتوحا بعد نصف ساعة.