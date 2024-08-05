شهب البرشاويات تزين سماء الإمارات الأسبوع المقبل

سيضيء ما يصل إلى 100 شهاب في الساعة سماء الإمارات مع ذروة تساقط شهب البرشاويات الأسبوع المقبل. ولن يحتاج السكان إلى معدات خاصة لرؤية هذا الحدث الكوني بوضوح في 12 أغسطس، كل ما عليهم فعله هو العثور على مكان للمشاهدة بعيداً عن أضواء المدينة والشوارع، والاستلقاء على ظهورهم والنظر إلى الأعلى.