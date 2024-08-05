شهب البرشاويات تزين سماء الإمارات الأسبوع المقبل
سيضيء ما يصل إلى 100 شهاب في الساعة سماء الإمارات مع ذروة تساقط شهب البرشاويات الأسبوع المقبل. ولن يحتاج السكان إلى معدات خاصة لرؤية هذا الحدث الكوني بوضوح في 12 أغسطس، كل ما عليهم فعله هو العثور على مكان للمشاهدة بعيداً عن أضواء المدينة والشوارع، والاستلقاء على ظهورهم والنظر إلى الأعلى.
يمكن لأولئك الذين يبحثون عن تجربة برفقة مرشد الاختيار ما بين فعاليتين مدفوعتين: أحدهما على قمة أعلى جبل في الإمارات، جبل جيس، والآخر في عمق صحراء الشارقة، مليحة.
ووفقاً لمجموعة دبي للفلك، التي تستضيف فعالية المشاهدة الخاص على جبل جيس، فإن شهب البرشاويات "عادة ما تقدم عرضاً جيداً، وقد يسقط هذا العام ما يصل إلى 100 نيزك في الساعة في موقع مظلم".
تُعرف شهب البرشاويات بنجومها الساطعة، وغالباً ما تنتج "كرات نارية"، وهي عبارة عن "انفجارات أكبر من الضوء واللون" وتدوم لفترة أطول من الوميض المعتاد للنيزك.
وتحدث هذه الزخات كل عام عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب "سويفت تاتل". وكما أوضحت المجموعة "يحترق هذا الحطام في الغلاف الجوي للأرض، مشكلاً خطوطاً ساطعة من الضوء في سماء الليل. كما يبدو أن الشهب تنشأ من كوكبة برشاوس، ومن هنا جاء اسم البرشاويات".
وتعتبر البرشاويات واحدة من أكثر زخات الشهب "موثوقية"، حيث تقدم عروضاً ثابتة عاماً بعد عام.
على الرغم من أن زخات الشهب تنشط من منتصف يوليو إلى أواخر أغسطس، إلا أنها تبلغ ذروتها ليلة 12 أغسطس وصباح اليوم التالي.
ويذهب العديد من سكان الإمارات إلى أعماق الصحراء أو يتسلقون الجبال لمشاهدة العروض السماوية.
وقالت مجموعة دبي للفلك التي ستستضيف الحدث من الساعة 10 مساءً حتى 3 صباحاً: "تذكر أن الطقس سيكون حاراً ورطباً في هذا الوقت من العام في الصحراء، لذا ارتدِ ملابس مناسبة. أما بالنسبة لجبل جيس، فسيكون الطقس ممتعاً بفضل ارتفاعه العالي".
وقال مركز مليحة للآثار بالشارقة إن زخات شهب البرشاويات معروفة بـ "العرض المبهر للنجوم المتساقطة". وقد خصص المركز موقعاً خاصاً للتخييم في صحراء مليحة لمشاهدة الحدث المصحوبة بمرشدين من الساعة 7 مساءً حتى 1 صباحاً.