شهب البرشاويات الإبسيلونية تضيء سماء الإمارات الثلاثاء

وقال الدكتور "ساراث راج"، مدير المختبرات ومدير المشروع في محطة "أميتي" دبي الفضائية وأمي سات: "يبدو أن الشهب تنبع من كوكبة برشاوس، وخاصة بالقرب من النجم إبسيلون برشاي، الذي يعطي هذه الزخة اسمها. تبلغ ذروتها حوالي 9-10 سبتمبر، وتنتج في المتوسط 5 شهب في الساعة في ظل ظروف مثالية. تسافر هذه الشهب بسرعات عالية تبلغ حوالي 64 كيلومتراً في الثانية، وهي سمة نموذجية لزخات الشهب من نوع البرشاويات. وعلى الرغم من سرعتها وإشراقها، إلا أن عددها أقل مقارنة بزخات البرشاويات الأكثر شهرة في أغسطس وقد تنتج أحيانًا كرات نارية".