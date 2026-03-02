"شهادة الكبار".. "دوروف" و"ماسك": دبي أكثر أماناً من أوروبا حتى في قلب الأزمة

قال الرئيس التنفيذي لتليجرام بافيل دوروف إن دبي لا تزال أكثر أمانًا إحصائيًا من العديد من المدن الأوروبية، حتى وسط التهديدات الصاروخية الإقليمية المستمرة.

في منشور على منصة X يوم الأحد، 1 مارس، كتب دوروف أنه انتقل مؤقتًا إلى أوروبا قبل أسبوع.

“للأسف، اضطررت لمغادرة دبي إلى أوروبا — لذا فأنا لا أفوت الألعاب النارية المجانية من إيران فحسب، بل أعرض نفسي أيضًا لخطر أكبر. بالنظر إلى معدلات الجريمة في أوروبا، دبي أكثر أمانًا إحصائيًا حتى مع تحليق الصواريخ. لا أستطيع الانتظار للعودة.”

شوهد المنشور أكثر من 3.4 مليون مرة. ورد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، قائلاً: “لا يوجد بلد مثالي، لكن دبي والإمارات بشكل عام أكثر أمانًا وتدار بشكل أفضل موضوعيًا من العديد من مناطق أوروبا.”

تُظهر بيانات مؤشر الجريمة لعام 2026 من Numbeo’s أن دبي لديها درجة جريمة تتراوح بين 15 و 16 ومؤشر أمان يزيد عن 84، مما يضعها ضمن المدن الكبرى الأقل جريمة في العالم. كما تحتل مدن إماراتية أخرى، بما في ذلك أبوظبي والشارقة، مراتب عالية في مقاييس السلامة.

تفيد العديد من المراكز الحضرية الأوروبية عن درجات أعلى في مؤشر الجريمة، حيث يشير السكان في أجزاء من فرنسا والمملكة المتحدة إلى مخاوف بشأن السرقة والجرائم العنيفة.

رحب العديد من المستخدمين على منصة X بهذه التصريحات، حيث أشار البعض إلى إحصائيات الجريمة وتصنيفات السلامة لدعم تأكيده.

يتخذ دوروف من دبي مقرًا لعمليات تليجرام منذ عام 2017. وتأتي تعليقاته وسط تطورات إقليمية تتضمن اعتراضات للصواريخ والطائرات بدون طيار، على الرغم من أن السلطات قالت إن أنظمة الأمن لا تزال تعمل بكامل طاقتها.

يقول محللون أمنيون إنه بينما تؤثر المخاطر الجيوسياسية على المنطقة الأوسع، تواصل الإمارات الحفاظ على معدلات منخفضة لجرائم الشوارع ومعايير صارمة لتطبيق القانون.