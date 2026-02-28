شمس ودفء.. طقس اليوم يميل للحرارة مع رياح معتدلة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن طقس يوم السبت' سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20، تصل إلى 30 كم/ساعة.
قد تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في البلاد. ومن المتوقع أن ترتفع الزئبق إلى 29 درجة مئوية في أبوظبي و 28 درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في أبوظبي، و 19 درجة مئوية في دبي، و 10 درجات مئوية في المناطق الجبلية.
سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الأحد فوق بعض المناطق الغربية. ستتراوح المستويات من 20 إلى 55 بالمائة في أبوظبي ومن 35 إلى 65 بالمائة في دبي.
ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.