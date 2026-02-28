شمس ودفء.. طقس اليوم يميل للحرارة مع رياح معتدلة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن طقس يوم السبت' سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20، تصل إلى 30 كم/ساعة.