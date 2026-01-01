الإمارات

شمس الإمارات تودع عام 2025 بفيض من السحر

يمكن رؤية الضوء الذهبي الدافئ يتسلل إلى السماء الزرقاء من الساعة 5.15 مساءً قبل أن تغرب الشمس في الساعة 5.40 مساءً
شمس الإمارات تودع عام 2025 بفيض من السحر
ميهير دانجال
تاريخ النشر

بينما تودع الإمارات عامًا حافلاً بالأحداث، تحولت السماء في جميع أنحاء البلاد إلى لون برتقالي جميل. في جميع أنحاء البلاد، يمكن رؤية الضوء الذهبي الدافئ يتسلل إلى السماء الزرقاء من الساعة 5.15 مساءً قبل أن تغرب الشمس أخيرًا في الساعة 5.40 مساءً.

تم التقاط هذه الصورة الساحرة في القرية العالمية في دبي، حيث يمكن رؤية الأطفال وهم يرتدون ابتسامات عريضة بينما يحاولون الاستمتاع بالمزيد من الفرح قبل نهاية العام.

<div class=

Neeraj/KT

">

في مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي، يمكن رؤية الشمس تتوهج من خلال السحب القطنية - خط أصفر دافئ يخط السماء.

<div class=

Yasmin Hussein/KT

">

يختبئ خلف هذا المبنى السكني في واحة دبي للسيليكون غروب شمس ناعم وهادئ. بعض السكان تمكنوا من رؤية بقايا السماء البرتقالية الرائعة وهي تطل من خلال السحب وفوق الأبراج.

<div class=

Waad Barakat/KT

">

ضد الرمال البنية، يمكن رؤية الشمس تلمع بوضوح في ند الشبا، قبل أن تقول وداعها.

تبدو الرمال البنية الذهبية المعتادة أكثر بهتانًا بينما تأخذ السماء الصدارة بألوانها الدرامية والخلابة.

<div class=

Meher Dhanjal/KT

">

على طريق الشيخ زايد، يمكن رؤية الأبراج الضخمة وهي ترسم نفسها بألوان العنبر النارية للأفق، حيث أصبح الأفق واحدًا مع السماء.

كان العمال في جميع أنحاء دبي يشهدون غروب الشمس الرائع، حيث كانوا يحتفلون بالاحتفالات. كانت السماء مرسومة بضربات من اللون الأصفر الداكن بينما كانت السحب تطفو فوقها.

<div class=

Azza Al Ali

">

في رأس الخيمة، مع ذلك، كان اللون الأصفر الكئيب يقبل الأفق - في تناقض صارخ مع السماء الزرقاء الساطعة.

<div class=

Poojaraj Maniyeri/KT

">

في الشارقة، كانت الشمس تشرق بسطوع من خلال مجموعة كثيفة من السحب، بينما كان السكان يتوجهون إلى دبي بعد العمل لمشاهدة الاحتفالات الكبرى للمدينة بينما يودعون عام 2025.

<div class=

Ajanta Paul/KT

">
<div class=

Ajanta Paul/KT

">

في مجتمع غدير السكني في أبوظبي، كانت الشمس تضيء السحب بلطف، مع توهج ناعم يغطي السماء. المنطقة، التي تقع على حدود دبي وأبوظبي، شهدت بعض السكان متجمعين في الداخل في الليلة الكبيرة، يشاهدون عرضًا ضوئيًا خاصًا بهم مع نهاية العام.

مع تحول السماء إلى الظلام، أُضيئت الأنوار في القرية العالمية. بينما قد لا يكون الفعل نفسه ذا أهمية كبيرة، إلا أنه أطلق الليلة الأخيرة من العام — مودعًا عام 2025.

الألعاب النارية لليلة رأس السنة في الإمارات: أكثر من 60 موقعًا لمشاهدة السماء تضيء، واستقبال عام 2026 من 7 عد تنازلي إلى محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي: كيف ستستقبل الإمارات عام 2026 في ليلة رأس السنة

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com