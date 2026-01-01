شمس الإمارات تودع عام 2025 بفيض من السحر

بينما تودع الإمارات عامًا حافلاً بالأحداث، تحولت السماء في جميع أنحاء البلاد إلى لون برتقالي جميل. في جميع أنحاء البلاد، يمكن رؤية الضوء الذهبي الدافئ يتسلل إلى السماء الزرقاء من الساعة 5.15 مساءً قبل أن تغرب الشمس أخيرًا في الساعة 5.40 مساءً.

تم التقاط هذه الصورة الساحرة في القرية العالمية في دبي، حيث يمكن رؤية الأطفال وهم يرتدون ابتسامات عريضة بينما يحاولون الاستمتاع بالمزيد من الفرح قبل نهاية العام.