شمس أبوظبي في خدمتكم.. المزارع والاستراحات تبدأ عصر "الاكتفاء الذاتي" من الكهرباء

سيُسمح الآن للمزارع والمزارع الكبيرة والاستراحات في أبوظبي بتوليد الكهرباء الخاصة بها باستخدام الطاقة الشمسية، بموجب إطار عمل جديد للتزويد الذاتي أطلقه منظم الطاقة في الإمارة’s.

تمنح سياسة التزويد الذاتي بالطاقة الشمسية (الكهروضوئية) العملاء الزراعيين المؤهلين خيار استهلاك الكهرباء المولدة في الموقع مباشرة خلال النهار، وعند الموافقة، استخدام تخزين البطاريات لتمديد هذه الفوائد إلى المساء.

“تتعلق هذه السياسة بتمكين الاختيار ضمن إطار تنظيمي مسؤول،” صرح عبد العزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة – أبوظبي، لصحيفة الخليج تايمز.

“لأول مرة بطريقة منظمة وقابلة للتطوير، يُمنح العملاء المؤهلون الخيار، وليس الالتزام، لتوليد جزء من الكهرباء النظيفة الخاصة بهم وإدارة استهلاكهم بشكل أكثر نشاطًا.”

يتم تطبيق السياسة على مراحل، بدءًا من العملاء الزراعيين وأصحاب المزارع والاستراحات والمزارع الكبيرة — وهي قطاعات تقول الدائرة إنها مناسبة بشكل خاص لتوليد الطاقة الشمسية خلال النهار.

“نهجنا مدروس ومنظم،” قال العبيدلي. “نحن ننفذ هذه السياسة على مراحل، بدءًا من القطاع الزراعي وأصحاب المزارع والاستراحات والمزارع الكبيرة، وهي شرائح العملاء التي تتناسب أنماط استهلاكها بشكل خاص مع توليد الطاقة الشمسية خلال النهار ودمج تخزين الطاقة.”

ليس عن المدخرات السريعة

بينما تفتح هذه الخطوة الباب أمام العملاء لخفض فواتير الكهرباء الخاصة بهم، أكدت الدائرة أن السياسة ليست مصممة حول مدخرات قصيرة الأجل مضمونة.

“سيختلف مستوى المدخرات اعتمادًا على عدة عوامل،” قال العبيدلي، مشيرًا إلى فئة التعريفة وأنماط الاستهلاك ومقدار استخدام الطاقة الذي يمكن تحويله إلى ساعات النهار.

وأضاف أن العملاء الذين يحسنون الاستخدام خلال النهار — خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الري وتسخين المياه والتبريد — هم أكثر عرضة لتحسين الأداء طويل الأجل لأنظمتهم.

“من المهم التأكيد على أن هذه السياسة ليست مصممة حول تخفيضات مضمونة في الفواتير على المدى القصير،” قال. “بل هي مصممة لتشجيع سلوك طاقوي أكثر ذكاءً، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتزويد المستهلكين بتحكم أكبر في ملفهم الطاقوي.”

قالت الدائرة إن فترات استرداد تكاليف أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات ستعتمد على حجم النظام وخيارات التكنولوجيا وتكاليف التركيب، على الرغم من أن الإشعاع الشمسي العالي في أبوظبي’ يدعم الجدوى على المدى الطويل.

“هذه السياسة ليست آلية قصيرة الأجل؛ إنها إصلاح هيكلي طويل الأجل للكفاءة يقدم قيمة مستدامة على مدى عمر النظام،” قال العبيدلي.

لا توجد صادرات طاقة إلى الشبكة — في الوقت الحالي

بموجب الإطار الحالي، لن يُسمح للعملاء بتصدير الكهرباء الفائضة إلى الشبكة أو الحصول على أرصدة مقابل التوليد الفائض.

“في هذه المرحلة، لا يُسمح بالقياس الصافي أو صادرات الطاقة بموجب السياسة،” قال العبيدلي. “تم تصميم السياسة عمدًا حول التوريد الذاتي والاستهلاك الذاتي، مما يضمن أن أنظمة الطاقة الشمسية تكمل الشبكة بدلاً من استبدالها.”

قالت الدائرة إن هذا النهج يهدف إلى حماية استقرار الشبكة، وضمان التوزيع العادل للتكاليف، وحماية الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل. أي تغييرات مستقبلية، بما في ذلك آليات التصدير المحتملة، ستعتمد على أداء النظام والجاهزية التنظيمية.

تخفيف الضغط خلال ذروة الطلب

في منتصف طريق تطبيقها، من المتوقع أن تلعب السياسة أيضًا دورًا في إدارة الطلب على الكهرباء — خاصة خلال أشهر الصيف، عندما يؤدي التبريد إلى ذروة الاستهلاك.

“في أشهر الصيف، تشهد أبوظبي ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء، مدفوعًا بشكل خاص بأحمال التبريد،” قال العبيدلي. “تتيح سياسة الإمداد الذاتي بالطاقة الشمسية (الكهروضوئية) للمستهلكين الزراعيين وأصحاب المزارع والاستراحات… تحويل جزء من هذا الطلب بعيدًا عن مصادر التوليد المركزية.”

يأتي توقيت السياسة في الوقت الذي يدخل فيه الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء الخليج مرحلة نمو سريع، مدفوعًا ليس فقط بزيادة السكان ولكن أيضًا بالتحولات الهيكلية مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدام الكهرباء.

وفقًا لدان شوغار، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المتجددة NextPower، ينمو الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الآن بمعدلات من رقمين في بعض الأسواق.

“لقد نما الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء العالم — في المملكة العربية السعودية، وفي الإمارات العربية المتحدة، وفي معظم الاقتصادات الكبرى،” قال شوغار لصحيفة الخليج تايمز. “هناك’ المزيد من التوسع في استخدام الكهرباء، وإعادة التصنيع، والنمو السكاني – لكن مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي توفر الآن مصدرًا جديدًا هائلاً للطلب على الكهرباء.”

مع ارتفاع الطلب، تبرز الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين البطاريات كواحدة من أسرع الطرق للحفاظ على موثوقية الشبكة، على حد قوله.

“أصبحت الطاقة الشمسية الآن أكبر شكل من أشكال توليد الطاقة الجديدة التي تدخل الشبكات، بالاشتراك مع البطاريات،” قال شوغار. “إنها’ الأقل تكلفة، والأسرع في التركيب، وتحمل أقل قدر من المخاطر.”

قالت الدائرة إنها تتوقع أن يصبح التأثير التراكمي للاكتفاء الذاتي “ماديًا بشكل متزايد” مع تزايد الاعتماد. ومن خلال الجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات وإجراءات كفاءة الطاقة، تهدف السياسة إلى تسوية أنماط الطلب وتعزيز مرونة النظام خلال فترات الذروة.

التراخيص والمعايير والتكاليف

يجب على العملاء الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الحصول على ترخيص اكتفاء ذاتي أو ترخيص توليد كهرباء فوري من خلال منصة تم، والامتثال للمعايير الفنية ومعايير السلامة ومعايير الربط بالشبكة. ويجب أن تتم عمليات التركيب أيضًا بواسطة مقاولين معتمدين.

“هذه المتطلبات ليست حواجز؛ إنها ضمانات،” قال العبيدلي. “إنها تضمن الموثوقية وتحمي المستهلكين وتحافظ على سلامة النظام مع زيادة التوليد الموزع.”

بينما لا تقدم الدائرة إعانات في هذه المرحلة، فقد ذكرت أن الإطار مبني على التمكين التنظيمي بدلاً من الحوافز المالية، مع مراقبة دقيقة للاعتماد واستجابة السوق.