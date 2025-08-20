شلالات حتّا: مشروع مبتكر يدمج الطبيعة الخلابة بالفرص الاستثمارية للمواطنين

على الرغم من الشمس الحارقة والمتاجر التي لا تزال مغلقة، يتجول المارة الفضوليون في أرجاء شلالات حتّا المستدامة، التي كانت حتى وقت قريب مجرد موقف للسيارات. وعلى الرغم من أن أعداد الزوار لم تكن كبيرة كما في موسم الشتاء، إلا أن عددًا قليلاً منهم كان يتجول في المكان، تحت أنظار قمم جبال الحجر الشاهقة.

زارت "خليج تايمز" المنطقة التي ستوفر 14 فرصة استثمارية وتجارية جديدة للمواطنين في حتّا، كما تم الإعلان عنه يوم الأحد. الهدف واضح: تمكين المواطنين المقيمين في حتّا من خلال منحهم أولوية الوصول إلى مساحات البيع بالتجزئة الجديدة، وفرص العمل، وفرصة لتنمية المشاريع الصغيرة في واحدة من أروع الوجهات الطبيعية في الإمارات.

