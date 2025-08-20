شلالات حتّا: مشروع مبتكر يدمج الطبيعة الخلابة بالفرص الاستثمارية للمواطنين

على الرغم من الشمس الحارقة والمتاجر التي لا تزال مغلقة، يتجول المارة الفضوليون في أرجاء شلالات حتّا المستدامة، التي كانت حتى وقت قريب مجرد موقف للسيارات. وعلى الرغم من أن أعداد الزوار لم تكن كبيرة كما في موسم الشتاء، إلا أن عددًا قليلاً منهم كان يتجول في المكان، تحت أنظار قمم جبال الحجر الشاهقة.
زارت "خليج تايمز" المنطقة التي ستوفر 14 فرصة استثمارية وتجارية جديدة للمواطنين في حتّا، كما تم الإعلان عنه يوم الأحد. الهدف واضح: تمكين المواطنين المقيمين في حتّا من خلال منحهم أولوية الوصول إلى مساحات البيع بالتجزئة الجديدة، وفرص العمل، وفرصة لتنمية المشاريع الصغيرة في واحدة من أروع الوجهات الطبيعية في الإمارات.
تطل لوحة جدارية ضخمة تصور المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على الموقع، مع تدفق مستمر للمياه. تتدفق المياه على طول الموقع وتأتي من محطة حتّا الكهرومائية. وهي أكبر لوحة جدارية من نوعها في العالم، وتجمع مع الشلالات المشروع الذي يربط بين الإرث والاستدامة.
تنتشر المباني على محيط المنطقة، والتي ستكون قريبًا مطاعم ومتاجر بيع بالتجزئة. المنطقة مفتوحة حاليًا للجمهور، ولكن المتاجر، وفقًا للافتات الموجودة في الواجهة، ستفتح أبوابها قريبًا. تُعد هذه المساحات جزءًا من 14 فرصة استثمارية جديدة مخصصة لسكان حتّا، مما يمنحهم الأولوية لإدارة المقاهي والمطاعم والأكشاك والشركات الصغيرة التي تعكس الثقافة المحلية وتدعم السياحة.
يقع مشروع شلالات حتّا المستدامة على خلفية جبال الحجر. تدعم هذه المبادرة الأجندات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع لدبي، بما في ذلك "أجندة دبي الاجتماعية 33" و"أجندة دبي الاقتصادية D33"، وكلاهما يهدف إلى وضع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة مع ضمان أن التنمية تعود بالنفع المباشر على المجتمعات المحلية.