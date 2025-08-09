"شكراً محمد بن زايد»… قصة مسن غزّي أنقذته أيادي الإمارات الرحيمة من براثن الجوع

يردد مسن فلسطيني بجسد نحيل الأذان وسط خيام النازحين في قطاع غزة، ليصبح شاهدًا آخر على الآثار المدمرة للحرب التي تعصف بالقطاع منذ ما يقرب من عامين.
سالم عصفور هو رجل غزي مسن اعتاد جيرانه على سماع صوت الأذان بصوته الجميل، رغم أن هذا الصوت قد خفت وتغيرت ملامحه بسبب الجوع الشديد.
وكان مرصد عالمي للجوع قد أعلن عن تفاقم "سيناريو مجاعة" في قطاع غزة، مع انتشار الجوع ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب مرتبطة بالجوع، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر بشدة.
ولا تزال التحذيرات من المجاعة وسوء التغذية تأتي تباعًا من وكالات الإغاثة.
وتنتشر عبر الإنترنت صور لأطفال جائعين يمسكون بأواني فارغة ويتوسلون للحصول على الطعام، لكن قسوة الحرب على كبار السن في القطاع لا تقل حدة.
في مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر سالم بلا قميص، كاشفًا عن التأثير المروع للجوع على جسده. ويشكو من وضعه المزري قائلاً: "أريد أن آكل. ليس لدي أسنان لأمضغ الخبز، لذا أنقعه في الماء لمساعدتي على مضغه وهضمه... لقد عشت هكذا لمدة ثلاثة أشهر."
شاهد الفيديو هنا الذي نشرته شبكة أخبار الخامسة على الفيسبوك:
لكن مناشدة سالم لم تمر دون رد، حيث تدخلت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية، التي تهدف إلى مساعدة سكان غزة، لتقديم العون له.
قام عمال الإغاثة الإماراتيون بتقييم حالته بسرعة وقاموا بزيارته. في مقابلة مصورة مع ضياء أبو زيد، وهو عضو في العملية، ظهر سالم بأذرع وساقين نحيلتين، وصدر تبرز منه ضلوعه بسبب الجوع الشديد.
ثم يُظهر المقطع المصور ضياء وعمال إغاثة آخرين يحملون حقائب وصناديق من إمدادات المساعدات إلى خيمة سالم. وتحتوي على جميع أنواع الخضروات والفواكه المتوفرة في السوق، بالإضافة إلى الدقيق والزيت وغيرها من الأساسيات.
يظهر ضياء وهو يطعم سالم بيده. ويرد سالم قائلاً: "أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وعائلته، وإلى شعب الإمارات. أقدم لهم امتناني واحترامي. بارك الله فيك يا شيخ محمد بن زايد، وفي شعبك، وبلدك، وأحبابك".
ثم يساعد ضياء سالم على ارتداء رداء على جسده الضعيف، ويسير معه خارج الخيمة، ويقبل رأسه، وهي لفتة من التعاطف تبعث الأمل في نهاية المعاناة.
شاهد المقابلة كاملة هنا:
تقدم دولة الإمارات مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق الجو والبحر والبر منذ ما يقرب من شهر. يوم الجمعة، نفذت الدولة إسقاطها الجوي السادس والستين للمساعدات الإنسانية فوق القطاع، بالتعاون مع الأردن وبمشاركة من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا.
وقد رفع هذا الإسقاط الجوي إجمالي كمية المساعدات التي تم إلقاؤها من الجو إلى أكثر من 3,873 طنًا، وهو دليل واضح على التزام الإمارات الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم الجهود الإنسانية الدولية.
بفضل نظام التسليم ثلاثي الأبعاد هذا، مكّنت المبادرة الإمارات من أن تشكل 44% من إجمالي المساعدات الدولية لغزة حتى الآن، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.