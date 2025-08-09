"شكراً محمد بن زايد»… قصة مسن غزّي أنقذته أيادي الإمارات الرحيمة من براثن الجوع

يردد مسن فلسطيني بجسد نحيل الأذان وسط خيام النازحين في قطاع غزة، ليصبح شاهدًا آخر على الآثار المدمرة للحرب التي تعصف بالقطاع منذ ما يقرب من عامين.

سالم عصفور هو رجل غزي مسن اعتاد جيرانه على سماع صوت الأذان بصوته الجميل، رغم أن هذا الصوت قد خفت وتغيرت ملامحه بسبب الجوع الشديد.

وكان مرصد عالمي للجوع قد أعلن عن تفاقم "سيناريو مجاعة" في قطاع غزة، مع انتشار الجوع ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب مرتبطة بالجوع، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر بشدة.

ولا تزال التحذيرات من المجاعة وسوء التغذية تأتي تباعًا من وكالات الإغاثة.

وتنتشر عبر الإنترنت صور لأطفال جائعين يمسكون بأواني فارغة ويتوسلون للحصول على الطعام، لكن قسوة الحرب على كبار السن في القطاع لا تقل حدة.

في مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر سالم بلا قميص، كاشفًا عن التأثير المروع للجوع على جسده. ويشكو من وضعه المزري قائلاً: "أريد أن آكل. ليس لدي أسنان لأمضغ الخبز، لذا أنقعه في الماء لمساعدتي على مضغه وهضمه... لقد عشت هكذا لمدة ثلاثة أشهر."

