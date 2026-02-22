شقق رأس الخيمة الفاخرة تُحلق بأسعار قياسية

وصلت أسعار الشقق الفاخرة في رأس الخيمة إلى أعلى مستوى لها في الدورة الحالية، حيث تستعد رأس الخيمة المركزية لدفع المرحلة التالية من النمو لقطاعي العقارات والضيافة في الإمارة الشمالية.
قالت شركة الاستشارات العقارية العالمية CBRE إن أسعار مبيعات الشقق الفاخرة وصلت إلى 2,428 درهمًا للقدم المربع في عام 2025، وهو أعلى مستوى في الدورة الحالية، مدفوعة بالارتفاع القوي في قيمة رأس المال عبر الوجهات الساحلية مثل جزيرة المرجان والحمرا وميناء العرب.
كما تعززت أسعار الفلل، لترتفع إلى متوسط 1,211 درهمًا للقدم المربع، مدفوعة بنمو قوي داخل الحمرا.
ارتفعت قيم السوق الإجمالية بشكل حاد، حيث زادت أسعار الشقق بمتوسط 32 بالمائة على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 11 بالمائة.
مع ترسيخ جزيرة المرجان لهوية رأس الخيمة’ الترفيهية، تستعد رأس الخيمة المركزية لتحديد منطقتها للعمل والترفيه، وهي مركز أعمال مستقبلي يدمج المكاتب والمساكن والضيافة ونمط الحياة في نواة حضرية متصلة واحدة.
تستقطب رأس الخيمة المركزية، التي ستتطلب مليارات الدراهم من الاستثمارات لاستيعاب أكثر من 6,000 متخصص وأكثر من 4,000 وحدة سكنية، عددًا كبيرًا من إطلاق المشاريع الجديدة.
للاستفادة من الطلب المتزايد على المشاريع الجديدة، يركز عدد كبير من المطورين في الإمارات على رأس الخيمة المركزية وقد أطلقوا العديد من المشاريع الجديدة.
تعد شركة BNW Developments أحدث مطور يعلن عن مشروع جديد هناك، حيث أطلقت أول فندق راديسون بلو وشقق راديسون بلو الفندقية في رأس الخيمة المركزية.
قال الدكتور أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة BNW Developments، إن المشروع سيحقق “عائدات مستثمرين مستدامة.”
يمتلك المطور أكثر من 10 مشاريع استراتيجية في الإمارة الشمالية.
“يعتبر رأس الخيمة سنترال بياناً واضحاً للوجهة التي تتجه إليها رأس الخيمة، ونحن نساعد في دفع هذا الزخم إلى جانب شركاء من عيار عالمي،” قال الدكتور فيفيك أناند أوبيروي، العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة BNW Developments.
سيضم فندق راديسون بلو، رأس الخيمة سنترال، 361 مفتاحاً ضمن عقار مبني حديثاً يقع فوق متاجر تجزئة ودور سينما منسقة، بينما ستشمل مساكن راديسون بلو، رأس الخيمة سنترال، 222 وحدة تحمل علامة تجارية.
“يعد دخول رأس الخيمة سنترال للمرة الأولى خطوة مثيرة بالنسبة لنا. نحن نقدم عرضاً فندقياً وسكنياً متميزاً يرتكز على عمليات قوية وخدمة متسقة،” قال إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشرق الأوسط وشمال شرق إفريقيا وقبرص واليونان، مجموعة فنادق راديسون.
على الرغم من الانخفاض السنوي في إجمالي حجم المبيعات والقيمة الإجمالية للمعاملات، ويرجع ذلك أساساً إلى إطلاق مشاريع متوسطة السوق في مناطق ناشئة مثل رأس الخيمة سنترال، شهد السوق انتعاشاً قوياً في الربع الرابع من عام 2025، مما يؤكد عمق الطلب المستمر، حسبما ذكرت CBRE.
من المقرر افتتاح منتجع وين جزيرة المرجان المتكامل للألعاب بقيمة 5.1 مليار دولار، والذي طال انتظاره، في أوائل عام 2027 بعد الانتهاء من هيكله في الربع الرابع من عام 2025، مما يعزز مكانة الإمارة الشمالية، وخاصة جزيرة المرجان ورأس الخيمة سنترال، كوجهة سياحية عالمية.
تستهدف الإمارة الشمالية 3.5 مليون سائح بحلول عام 2030، مما يتطلب عدداً كبيراً من المشاريع الفندقية في جميع أنحاء الإمارة. لذلك، سيلعب رأس الخيمة سنترال دوراً رئيسياً في تحقيق هدف الإمارة المتمثل في استيعاب النمو السياحي المستقبلي.
وفقاً لشركة الاستشارات العقارية العالمية CBRE، فإن خطة رأس الخيمة للوصول إلى 3.5 مليون زائر بحلول عام 2030 ومضاعفة عدد مفاتيح الفنادق فيها ترتكز على الجذب الاستراتيجي للعلامات التجارية العالمية وإضافة خطط رئيسية جديدة مثل رأس الخيمة سنترال، شاطئ المرجان، والخطط الرئيسية القادمة لجبل جيس، بالتوازي مع التوسع الإضافي لميناء وقرية الحمراء.