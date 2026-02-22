شقق رأس الخيمة الفاخرة تُحلق بأسعار قياسية

على الرغم من الانخفاض السنوي في إجمالي حجم المبيعات والقيمة الإجمالية للمعاملات، ويرجع ذلك أساساً إلى إطلاق مشاريع متوسطة السوق في مناطق ناشئة مثل رأس الخيمة سنترال، شهد السوق انتعاشاً قوياً في الربع الرابع من عام 2025، مما يؤكد عمق الطلب المستمر، حسبما ذكرت CBRE.