شغف وفرص لا تُفوت: أسرار تفوق طلاب الإمارات في البكالوريا الدولية

مع إعلان نتائج البكالوريا الدولية يوم السبت، حقق بعض طلاب الإمارات درجات تصنفهم ضمن أعلى 0.1% من المتقدمين لبرنامج الدبلومة على مستوى العالم.

وعند سؤالهم عن سر تفوقهم، لم يتحدث معظمهم عن ساعات الحفظ المكثفة في اللحظات الأخيرة، بل عن الشغف، الفضول، والتمسك بذواتهم حتى في أصعب الظروف.

آانيا خانديلوال، طالبة في أكاديمية جيمس مودرن وعضوة في برنامج رحال، كانت من القلة التي حصلت على الدرجة الكاملة 45. لكنها خاضت تجربة مختلفة عن بقية زملائها، إذ كانت تمثل أصوات الشباب في الأمم المتحدة أثناء دراستها.

تقول: "كنت أعمل فعلياً مع الأمم المتحدة، وكان لدي جدول مزدحم وغالباً ما كنت أتغيب عن المدرسة بسبب اجتماعات الأمم المتحدة الأسبوعية أو المؤتمرات الشهرية تقريباً." رغم صعوبة التوفيق بين العمل الدبلوماسي والدراسة، وجدت آانيا أسلوباً يناسبها، حيث كانت تدرس بشكل مكثف فقط قبل الامتحانات. وتوضح أن خبرتها في الأمم المتحدة منحتها فهماً أعمق لبعض المواد مثل السياسة، ما خفف من الضغط الأكاديمي عليها.

أما ميليس يلماز، الحاصلة على الدرجة الكاملة من أكاديمية دبي الدولية تلال الإمارات، فتستعد لدراسة الطب في إمبريال كوليدج لندن. اختارت أصعب المواد لكنها استمتعت بها ولم تشعر بضغوط كبيرة. كانت تركز على الحضور الفعّال في الصف، ما قلل من حاجتها للمراجعة لاحقاً، وأشادت بدعم معلميها وإجابتهم الدائمة على أسئلتها. بالنسبة لها، كان اختيار موضوعات مشوقة للأبحاث والمشاريع هو ما جعلها تتفوق أكاديمياً وتستمتع بالتعلم.

وفي أكاديمية دبي الدولية البرشاء، حصلت كانيشكا كيشارواني على 44 نقطة وستتخصص في القانون بجامعة دورهام. تقول إن دافعها كان ذاتياً، مدعوماً ببيئة أسرية مشجعة دون ضغط، لكنها كانت تدرك أن الثقة الزائدة قد تؤدي لفوات الفرص، ما دفعها لوضع خطة مراجعة دقيقة باستخدام جداول إكسل ملونة لمتابعة تقدمها. وتنصح زملاءها بعدم تفويت الفرص لمجرد أنها تتطلب جهداً إضافياً، مؤكدة أهمية التوازن بين الإنجاز الأكاديمي وصنع الذكريات مع العائلة والأصدقاء.

تجمع قصص هؤلاء الطلاب على أن الشغف، الوعي الذاتي، واغتنام الفرص هي مفاتيح التفوق—not مجرد ساعات الدراسة الطويلة.