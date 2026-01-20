شعبان يهلّ.. بشائر رمضان تقترب من سماء الإمارات

تمت رؤية هلال شهر شعبان، الشهر الذي يسبق رمضان، في الإمارات يوم الاثنين 19 يناير 2026. وقال مركز الفلك في الإمارات إن الرؤية تمت باستخدام تقنيات التصوير الفلكي.
تُستخدم رؤية الهلال لتحديد بداية ونهاية الأشهر في التقويم الهجري. وتعتبر رؤية هلال شعبان ذات أهمية مضاعفة حيث يمكن استخدامها لتقدير بداية شهر رمضان المبارك.
تم رصد الهلال باستخدام تقنيات التصوير الفلكي في: ماليزيا، عمان، الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي)، المملكة العربية السعودية (المدينة المنورة)، العراق (الديوانية)، الأردن (إربد)، ألمانيا والمملكة المتحدة. واستُخدمت التلسكوبات لرؤية الهلال بصريًا في عمان والمملكة العربية السعودية. وتم رصده بالعين المجردة من الولايات المتحدة (فرجينيا).
ألقِ نظرة على الهلال كما شوهد من الإمارات:
رؤية الهلال يوم الاثنين تعني أن شعبان يبدأ في اليوم التالي — الثلاثاء 20 يناير. وفي حين أن هذا هو الحال في معظم الدول الإسلامية، سيبدأ الشهر في الدول التالية يوم الأربعاء 21 يناير: بنغلاديش، إيران، باكستان، المغرب، وموريتانيا.
يتم تحديد بداية رمضان برؤية الهلال، ولكن يمكن تقديرها بمجرد رؤية هلال شعبان.
هذه المرة، من المرجح أن ترصد الإمارات الهلال مساء يوم 18 فبراير، على الرغم من أنه سيتم البحث في السماء في الليلة السابقة أيضًا. هذا وفقًا لخديجة حسن أحمد، مديرة العمليات في مجموعة دبي الفلكية.
رؤية الهلال يوم 18 فبراير تحدد اليوم التالي كبداية للشهر الفضيل.
التقويم الصادر عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة (أوقاف) يدرج أيضًا 19 فبراير كأول أيام رمضان.
في غضون ذلك، حددت بنغلاديش وإيران وباكستان والمغرب وموريتانيا بداية شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026. هذا ما لم تكن السماء غائمة في يوم الرؤية، وفي هذه الحالة ستقرر السلطات المعنية أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الجمعة 20 فبراير بدلاً من ذلك.
ستحاول الإمارات العربية المتحدة رؤية الهلال في نهاية شهر رمضان على الأرجح في 19 مارس. إذا تمت رؤيته، فإن بداية شوال - وعيد الفطر - ستكون في 20 مارس 2026، وسيكون الشهر الفضيل قد استمر 29 يومًا.
يُحتفل بعيد الفطر على مدى الأيام الثلاثة الأولى من شوال. سيستمتع المقيمون بإجازات رسمية في هذه الأيام الثلاثة، من الجمعة 20 مارس إلى الأحد 22 مارس.
