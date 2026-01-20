شعبان يهلّ.. بشائر رمضان تقترب من سماء الإمارات

تمت رؤية هلال شهر شعبان، الشهر الذي يسبق رمضان، في الإمارات يوم الاثنين 19 يناير 2026. وقال مركز الفلك في الإمارات إن الرؤية تمت باستخدام تقنيات التصوير الفلكي.

تُستخدم رؤية الهلال لتحديد بداية ونهاية الأشهر في التقويم الهجري. وتعتبر رؤية هلال شعبان ذات أهمية مضاعفة حيث يمكن استخدامها لتقدير بداية شهر رمضان المبارك.

تم رصد الهلال باستخدام تقنيات التصوير الفلكي في: ماليزيا، عمان، الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي)، المملكة العربية السعودية (المدينة المنورة)، العراق (الديوانية)، الأردن (إربد)، ألمانيا والمملكة المتحدة. واستُخدمت التلسكوبات لرؤية الهلال بصريًا في عمان والمملكة العربية السعودية. وتم رصده بالعين المجردة من الولايات المتحدة (فرجينيا).

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ألقِ نظرة على الهلال كما شوهد من الإمارات:

رؤية الهلال يوم الاثنين تعني أن شعبان يبدأ في اليوم التالي — الثلاثاء 20 يناير. وفي حين أن هذا هو الحال في معظم الدول الإسلامية، سيبدأ الشهر في الدول التالية يوم الأربعاء 21 يناير: بنغلاديش، إيران، باكستان، المغرب، وموريتانيا.