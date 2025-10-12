شعار "القرية العالمية" على جميع تأشيرات دبي

أعلنت دبي أن جميع التأشيرات الصادرة عن الإمارة ستحمل الآن شعار القرية العالمية في موسمها الثلاثين.

كما سيحصل المسافرون الوافدون إلى دولة الإمارات على ختم دخول خاص يحمل الشعار ذاته. جاءت هذه المبادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لانطلاق وجهة الترفيه الشهيرة.

ومن المقرر افتتاح القرية العالمية في 15 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساءً، في ما وُصف بأنه "الإصدار الأكثر إبهاراً" على الإطلاق.

وسينطلق الافتتاح بعرض للطائرات المسيرة والألعاب النارية لتشكيل الرقم المضيء "30" مع الرسالة الخاصة بالموسم. وفي الساعة التاسعة مساءً، ستعود 600 طائرة مسيرة للكشف عن رسائل ترحيب، يليها أول عرض للألعاب النارية لهذا الموسم، بينما سيحلق مظليون مرتدون بذلات مجنحة عبر العرض المضيء.