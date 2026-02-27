شريان مروري جديد يخدم نصف مليون نسمة في قلب دبي المالي والتجاري

خطت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوة استراتيجية جديدة نحو فك الاختناقات المرورية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة حيوية، بافتتاحها اليوم الجمعة جسراً حيوياً ضمن "مشروع تطوير تقاطع دوار المركز التجاري العالمي". الجسر الجديد، الذي يمتد بطول ألف متر، يمثل تحولاً جذرياً في حركة التدفق المروري القادم من شارع الشيخ زايد باتجاه "ديرة" و"الكرامة".
أرقام تعكس كفاءة الإنجاز
لم يكن الافتتاح مجرد إضافة هندسية، بل ترجمة عملية لرفع كفاءة الشبكة؛ حيث يضم الجسر مسارين بسعة استيعابية تصل إلى 3000 مركبة في الساعة. وبحسب بيانات الهيئة، سيهبط زمن الرحلة للمتجهين من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، مما ينهي معاناة الانتظار الطويل عند أحد أكثر التقاطعات ازدحاماً.
60% من الإنجاز قبل الموعد المحدد
وفي تعليق له على سير العمل، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن المشروع يسابق الزمن، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية تخطت حاجز الـ 60%، مع سير الأعمال الإنشائية بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المعتمد.
وأوضح الطاير أن أهمية هذا التقاطع تكمن في كونه نقطة التقاء محورية تربط شارع الشيخ زايد بخمسة محاور رئيسية، مؤكداً أن "الهدف النهائي هو تقليص معدلات التأخير عند التقاطع من 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط عند اكتمال كافة مراحل المشروع".
خارطة الطريق نحو أكتوبر
وكشف معاليه أن العمل لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يجري حالياً استكمال جسرين إضافيين لخدمة حركة المرور من شارع الشيخ راشد وشارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ومن المقرر دخولهما الخدمة فعلياً في أكتوبر المقبل.
تأثير يتجاوز الأسفلت
يتجاوز المشروع كونه مجرد حل مروري؛ فهو يخدم منظومة اقتصادية وسكنية متكاملة تضم أكثر من نصف مليون نسمة من السكان والزوار. كما يمثل رئة إضافية لدعم انسيابية الوصول إلى معالم دبي الاقتصادية، وعلى رأسها:
مركز دبي التجاري العالمي: قلب الفعاليات والمعارض الدولية.
مركز دبي المالي العالمي (DIFC): المحرك المالي للمنطقة.
المناطق السكنية الحيوية: مثل زعبيل، السطوة، الكرامة، الجافلية، والمنخول.
تحول جذري في الهوية المرورية
المشروع بمجمله يضم 5 جسور بطول 5000 متر، ولعل أبرز ملامحه المستقبلية هي تحويل "دوار المركز التجاري" التاريخي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية، في خطوة تهدف إلى إلغاء التداخل المروري وتوفير حركة انسيابية حرة في كافة الاتجاهات.