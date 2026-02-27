شريان مروري جديد يخدم نصف مليون نسمة في قلب دبي المالي والتجاري

لم يكن الافتتاح مجرد إضافة هندسية، بل ترجمة عملية لرفع كفاءة الشبكة؛ حيث يضم الجسر مسارين بسعة استيعابية تصل إلى 3000 مركبة في الساعة. وبحسب بيانات الهيئة، سيهبط زمن الرحلة للمتجهين من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، مما ينهي معاناة الانتظار الطويل عند أحد أكثر التقاطعات ازدحاماً.