"شريان حياة" من الإمارات: أموال الزكاة والصدقات "طوق نجاة" للاجئين

أصبحت تبرعات الزكاة والصدقة من الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع شريان حياة إنسانيًا حاسمًا للعائلات النازحة في جميع أنحاء العالم مع تقلص ميزانيات المساعدات العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

“في عام 2025، جمعت الزكاة والصدقة من المتبرعين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى ... 39.4 مليون دولار لدعم أكثر من 1 مليون نازح في 25 دولة. وشكلت الزكاة 60 في المائة من هذا المبلغ، لدعم أكثر من 579,000 شخص في 17 دولة،” قال الدكتور خالد خليفة، المستشار الأول وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابلة مع Khaleej Times مرتبطة بتقرير الوكالة السنوي للعمل الخيري الإسلامي لعام 2025.

تساعد الأموال الموزعة من خلال صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العائلات النازحة في المقام الأول على تغطية احتياجاتها اليومية الأكثر إلحاحًا من خلال المساعدة النقدية المباشرة، مما يساعد العائلات على تأمين الضروريات مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أزمة التمويل العالمية

تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنها تواجه واحدة من أشد الأزمات المالية في السنوات الأخيرة، مما يجبر الوكالة على تقليص العديد من البرامج في جميع أنحاء العالم.

“الوضع المالي أكثر خطورة بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. بسبب أزمة التمويل العالمية، تضطر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقليص الخدمات الأساسية وتخفيض أنشطتها وقوتها العاملة بنحو الثلث، وهو حجم غير مسبوق من الانكماش،” قال خليفة.

“في عام 2025، تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3.5 مليار دولار من المساهمات، وهو أقل بنحو 1.4 مليار دولار (28%) مما كان عليه في عام 2024.”

ونتيجة لذلك، يواجه حوالي 11.6 مليون شخص نازح قسراً خطر فقدان المساعدة المباشرة، مع تعليق البرامج أو تقليصها بالفعل في بلدان مثل مصر وأفغانستان ولبنان وتشاد وبنغلاديش.

“لقد تأثر كل قطاع رئيسي: خفض المساعدة النقدية بنسبة 60%، والمأوى بنسبة 40%، وبرامج الصحة بنسبة 35%، وبرامج التعليم بنسبة 34%، والقائمة تطول،” قال.