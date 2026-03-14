"شريان حياة" من الإمارات: أموال الزكاة والصدقات "طوق نجاة" للاجئين

أصبحت تبرعات الزكاة والصدقة من الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع شريان حياة إنسانيًا حاسمًا للعائلات النازحة في جميع أنحاء العالم مع تقلص ميزانيات المساعدات العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
“في عام 2025، جمعت الزكاة والصدقة من المتبرعين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى ... 39.4 مليون دولار لدعم أكثر من 1 مليون نازح في 25 دولة. وشكلت الزكاة 60 في المائة من هذا المبلغ، لدعم أكثر من 579,000 شخص في 17 دولة،” قال الدكتور خالد خليفة، المستشار الأول وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابلة مع Khaleej Times مرتبطة بتقرير الوكالة السنوي للعمل الخيري الإسلامي لعام 2025.
تساعد الأموال الموزعة من خلال صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العائلات النازحة في المقام الأول على تغطية احتياجاتها اليومية الأكثر إلحاحًا من خلال المساعدة النقدية المباشرة، مما يساعد العائلات على تأمين الضروريات مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنها تواجه واحدة من أشد الأزمات المالية في السنوات الأخيرة، مما يجبر الوكالة على تقليص العديد من البرامج في جميع أنحاء العالم.
“الوضع المالي أكثر خطورة بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. بسبب أزمة التمويل العالمية، تضطر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقليص الخدمات الأساسية وتخفيض أنشطتها وقوتها العاملة بنحو الثلث، وهو حجم غير مسبوق من الانكماش،” قال خليفة.
“في عام 2025، تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3.5 مليار دولار من المساهمات، وهو أقل بنحو 1.4 مليار دولار (28%) مما كان عليه في عام 2024.”
ونتيجة لذلك، يواجه حوالي 11.6 مليون شخص نازح قسراً خطر فقدان المساعدة المباشرة، مع تعليق البرامج أو تقليصها بالفعل في بلدان مثل مصر وأفغانستان ولبنان وتشاد وبنغلاديش.
“لقد تأثر كل قطاع رئيسي: خفض المساعدة النقدية بنسبة 60%، والمأوى بنسبة 40%، وبرامج الصحة بنسبة 35%، وبرامج التعليم بنسبة 34%، والقائمة تطول،” قال.
بالنسبة للعائلات اللاجئة، يؤثر نقص التمويل بالفعل على بقائهم اليومي.
“يعاني اللاجئون والمجتمعات النازحة في هذه المناطق من تحديات كبيرة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك المأوى والغذاء والماء والوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم وحماية الأطفال، بسبب النقص المستمر في التمويل،” قال خليفة.
“تُجبر العائلات على الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار، بينما يتلاشى الأمل في مستقبل أفضل.”
وأضاف أن جهود الاستجابة للطوارئ تتأثر أيضاً.
“تُجبر القيود المفروضة على الاستجابة للطوارئ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق نقل اللاجئين من المناطق الحدودية إلى مواقع أكثر أماناً، وتقييد الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء، وتعطيل تسليم مواد الإغاثة الطارئة.”
مع تعرض التمويل الإنساني لضغوط شديدة على مستوى العالم، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن العطاء القائم على الإيمان والتبرعات الخاصة أصبحا أكثر أهمية في دعم جهود الإغاثة.
“نعم، في خضم تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية، تُرك شريان الحياة الإنساني يتآكل مع ملايين العائلات النازحة التي تتمسك بخيط رفيع،” قال خليفة. “هذه التخفيضات ليست أرقاماً مجردة – بل يشعر بها أناس حقيقيون، بعد أن أجبروا على الفرار من منازلهم، يُدفعون إلى حافة البقاء على قيد الحياة كل يوم.
“أصبحت مصادر التمويل البديلة مثل تبرعات القطاع الخاص والعمل الخيري الإسلامي حاسمة لسد فجوة التمويل ومساعدة اللاجئين والعائلات النازحة داخلياً على البقاء وإعادة بناء حياتهم بكرامة.”
بالإضافة إلى العطاء الخيري، تساعد الشراكات مع المنظمات الإماراتية في تقديم دعم ملموس للمجتمعات النازحة في عدة بلدان.
“كان دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لبرامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين’ للعمل الخيري الإسلامي محورياً، لا سيما من خلال منظمات مثل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، التي مكنت المفوضية من الوصول إلى حوالي 70,000 مستفيد في عام 2025 وحده من خلال برامج الاستجابة للطوارئ والأمن الغذائي وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والنظافة،” قال خليفة.
وأضاف أن التعاون مع شركة أرادَ للتطوير العقاري ومقرها الشارقة قد وفر أيضاً مساكن وبنية تحتية للمياه للعائلات النازحة.
قدمت مبادرة ‘بيت لبيت’ “مساكن دائمة لأكثر من 3300 لاجئ، وأنشأت بنية تحتية للمياه يستفيد منها أكثر من 43000 شخص في شمال كينيا، ووفرت المياه النظيفة لـ 30000 شخص والمأوى لأكثر من 14000 لاجئ سوداني في تشاد. ”.