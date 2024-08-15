شروط باكستانية صارمة لسفرالمواطنين إلى الإمارات

وقال نياز الترمذي في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز: "يجب أن يكون لدى الباكستانيين القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة تأشيرة زيارة وتذكرة عودة ومبلغ 3000 درهم وإقامة فندقية. عندما القدوم بتأشيرة سياحية، يجب أن يكون الغرض السياحة فقط حيث توجد الكثير من الفرص للسياحة مثل المتاحف والمساجد ومراكز التسوق وما إلى ذلك. يجب عدم محاولة العثور على وظائف عند الحصول على تأشيرة سياحية. أولئك الذين يبحثون عن وظائف يجب أن يأتوا إلى الإمارات بتأشيرة عمل".