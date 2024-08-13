شركة هجرة إلى كندا تواجه اتهامات بالاحتيال

عبّر"أرم" ARM من كراتشي، باكستان، عن قلقه الشديد لأنه حالياً في خضم عملية برنامج هجرة مع الشركة. بعد دفع 20,000 دولار كندي في يناير 2024، طلب ARM سحب المبلغ واسترداده. وقال: "أعرف أكثر من ثلاث عائلات قطعوا نصف الطريق في هذا البرنامج والآن تُركوا في حالة من الضياع".

واتهم حسن إقبال، أحد الضحايا، الشركة بإصدار وثائق مزورة لإعطاء العملاء أملاً كاذباً. وقال: "لقد أهدروا عامين من حياتي، وحطموا حلمي بالاستقرار في الخارج مع عائلتي. والآن فقدت القدرة على القيام بذلك وفقاً لمتطلبات دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية".