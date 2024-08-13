شركة هجرة إلى كندا تواجه اتهامات بالاحتيال
تقدم العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكاوى بعد أن سلط تقرير حديث الضوء على محنة زوجين من الشارقة أقاما مخيماً في مكتب شركة هجرة في دبي لمدة أربعة أيام بعد رفضها الوفاء بوعودها.
وتلقت صحيفة خليج تايمز عدداً كبيراً من الشكاوى المماثلة من عملاء يزعمون تعرضهم للاحتيال وعدم الوفاء بالوعود من قبل الشركة التي تقع في منطقة الرقة في ديرة.
إدعاءات متزايدة
وقد تقدم العديد من الأفراد من بلدان مختلفة بشهاداتهم حول كيفية تحطيم أحلامهم في الهجرة بعد دفع مبالغ كبيرة من المال للشركة. وقد طلب العديد منهم عدم الكشف عن هوياتهم بسبب الإجراءات القانونية الجارية والخوف من الانتقام.
وفي يوم الأحد، ذكرت صحيفة خليج تايمز كيف خيم "آر بي" وزوجته "إس بي" في مكتب الشركة في الطابق الخامس في مبنى بلازا بعد أن فشلت الشركة في تأمين الإقامة الدائمة لهما في كندا، على الرغم من دفع مبلغ 40 ألف دولار كندي (حوالي 106958 درهماً إماراتياً) كدفعة مقدمة على مدى ثلاث سنوات.
وقالت سيدة هندية في أبو ظبي إنها لجأت إلى إجراءات مماثلة خلال شهر رمضان هذا العام بعد أن قوبلت طلباتها باسترداد المبلغ بالصمت. وقالت: "قمت بلف سجادة صلاتي وسافرت بالسيارة من العاصمة، وقضيت اليوم بأكمله في مكتبهم، حيث أديت صلاتي هناك. وبقيت هناك حتى حان وقت الإفطار تقريباً، على أمل أن يستجيبوا لي".
الوعود المكسورة والصراعات القانونية
وروى "مدثر أحمد"، وهو مواطن هندي، كيف دفع للشركة 40 ألف درهم على دفعتين، وبدأ إجراءاته في أوائل عام 2020 بوعد بالتوظيف في كندا في غضون عام. وقال: "لسوء الحظ، لم يتحقق ذلك أبداً". وقد فكر مدثر في اتخاذ إجراء قانوني لكنه لا يزال متردداً بعد أن طالبه محامي جنائي في دبي بمبلغ 500 دولار فقط لإرسال إشعار قانوني.
وقال "كريستوفر بيريرا" من الدوحة بقطر أنه دفع 65 ألف درهم للشركة وتقدم بطلب استرداد الأموال في فبراير 2024. ورغم أن المالك وعد برد الأموال بحلول مايو، إلا أنه لم يرد سوى 10450 درهماً. وقال بيريرا: "لم يتم دفع المبلغ التالي أبداً. نحن نعاني من الوعود الكاذبة". "أفكر في اتخاذ إجراء قانوني".
وظهرت قصص مماثلة في مختلف أنحاء الإمارات، حيث شارك أحد المقيمين، "عاصف بيج"، محنته. فقد دفع 60 ألف درهم ووعد باسترداد المبلغ على ستة أقساط تبدأ من مايو 2024. ومع ذلك، لم يتم سداد أي من هذه المدفوعات. ورفع عاصف الآن دعوى قضائية أمام محاكم دبي. كما تقدم زوجان باكستانيان دفعا 40 ألف درهم إلى المحكمة.
خداع
عبّر"أرم" ARM من كراتشي، باكستان، عن قلقه الشديد لأنه حالياً في خضم عملية برنامج هجرة مع الشركة. بعد دفع 20,000 دولار كندي في يناير 2024، طلب ARM سحب المبلغ واسترداده. وقال: "أعرف أكثر من ثلاث عائلات قطعوا نصف الطريق في هذا البرنامج والآن تُركوا في حالة من الضياع".
واتهم حسن إقبال، أحد الضحايا، الشركة بإصدار وثائق مزورة لإعطاء العملاء أملاً كاذباً. وقال: "لقد أهدروا عامين من حياتي، وحطموا حلمي بالاستقرار في الخارج مع عائلتي. والآن فقدت القدرة على القيام بذلك وفقاً لمتطلبات دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية".
وأثارت ممارسات الشركة قلق آخرين، بما في ذلك سراج باتيل، وناريندر سينغ، وأفسار أغا، الذي دفع 57 ألف درهم وما زال ينتظر استرداد أمواله.
مع تقدم المزيد من العملاء، تستمر قائمة الشكاوى في النمو. ويسعى العديد منهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية، على أمل استرداد أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس.