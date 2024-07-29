شركة خاصة تكرم سائقي التوصيل ببطاقات هدايا تسوق
تقديراً ومكافأة للعمل الجاد والتفاني الذي يبذله سائقو التوصيل في هذا الصيف الحار، قدمت لهم إحدى شركات القطاع الخاص في أبوظبي بطاقات هدايا تسوق مجانية.
من خلال حملة استمرت لمدة شهر، اختارت شركة "هاودين جارديان انشورانس بروكر" Howden Guardian Insurance Brokers إظهار تقديرها للأبطال المجهولين الذين يتحدون الحرارة والرطوبة الشديدتين لتسليم البضائع في الوقت المحدد.
وأشارت سارة جورج، مديرة الموارد البشرية والإدارة في الشركة، إلى أن هذه اللفتة كانت جزءاً من مبادرة "شهر العطاء" للمجموعة.
وقالت سارة لخليج تايمز : "تأسست مجموعة "هاودين جارديان انشورانس بروكر"Howden في لندن عام 1994، وتم تأسيس عمليات الوساطة المالية الخاصة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2008. ولدينا مكاتب في أبو ظبي ودبي والشارقة، وفي كل عام، تعقد المجموعة مبادرات لرد الجميل للمجتمع كجزء من مسؤوليتنا البيئية والاجتماعية".
ومع بلوغ المجموعة عامها الثلاثين، اختار مكتبها في أبو ظبي الاعتراف بالجهود الدؤوبة التي يبذلها عمال التوصيل.
"حتى في ظل هذا الجو الحارق، يظل موظفو التوصيل لدينا متواجدون على الطريق لضمان تسليم الطلبات في الوقت المحدد. نريدهم أن يعرفوا أن جهودهم لن تمر مرور الكرام. لذا، وتماشياً مع شعار 30 عاماً، قدمنا بطاقات هدايا تسوق بقيمة 100 درهم إلى 30 سائق توصيل جاءوا إلى مكتبنا للتوصيل.
وأشارت سارة إلى أن المبادرة قادتها مديرتها الإدارية رشا مقايد.
"خلال الشهر الماضي الذي قمنا فيه بالحملة، كان من دواعي سرورنا رؤية الابتسامات على وجوه عمال التوصيل أثناء تلقيهم الهدية المفاجئة. قالت سارة: "كانت هذه البادرة طريقة صغيرة ولكنها ذات معنى لإظهار امتناننا لجهودهم".
وأضافت: "لقد قمنا أيضاً بحملة لجمع الملابس والأحذية المستعملة من موظفينا والتبرع بها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مما يعزز التزامنا بدعم المحتاجين في مجتمعنا".
وفي الماضي، شارك مكتب أبوظبي في مبادرات أخرى مثل تنظيف الشواطئ وزراعة أشجار المانغروف.