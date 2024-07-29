شركة خاصة تكرم سائقي التوصيل ببطاقات هدايا تسوق

وأشارت سارة جورج، مديرة الموارد البشرية والإدارة في الشركة، إلى أن هذه اللفتة كانت جزءاً من مبادرة "شهر العطاء" للمجموعة.

وقالت سارة لخليج تايمز : "تأسست مجموعة "هاودين جارديان انشورانس بروكر"Howden في لندن عام 1994، وتم تأسيس عمليات الوساطة المالية الخاصة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2008. ولدينا مكاتب في أبو ظبي ودبي والشارقة، وفي كل عام، تعقد المجموعة مبادرات لرد الجميل للمجتمع كجزء من مسؤوليتنا البيئية والاجتماعية".