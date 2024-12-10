شركة الإمارات لليانصيب تتجه عالمياً بعد وقفها بالدولة

واستجابة لهذه التغييرات التنظيمية، تحولت شركة الإمارات لليانصيب Emirates Draw إلى كيان عالمي. وقال المتحدث باسم الشركة Emirates Draw: "نعمل الآن حصريًا في الفضاء الرقمي، ونقدم منتجاتنا إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، لم يعد بإمكان المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى موقع Emirates Draw الإلكتروني أو المشاركة في سحوباته، حيث أن الموقع مقيد داخل الدولة. كما لم تعد التذاكر المادية متاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة".