شركة الإمارات لليانصيب تتجه عالمياً بعد وقفها بالدولة
أعلنت "شركة الإمارات لليانصيب" عن خططها لاستراتيجية للتوسع العالمية بعد توقف عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التطور في ضوء التحديثات التنظيمية الأخيرة من هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
"تتفهم الشركة تماماً وتلتزم بالتحديثات الأخيرة التي أعلنتها هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي أعقاب التحديثات التنظيمية في نهاية عام 2023، أوقفنا عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وحولنا تركيزنا إلى الأسواق الدولية، حيث نصل الآن إلى المشاركين في أكثر من 175 دولة حول العالم"، وفقًا لمتحدث باسم الشركة .
وتدير عملية السحب، التي تعمل تحت إشراف "تايكيروس"، أيضًا سحباً يُعرف باسم "السحب الصغير"، والذي يسمح للمشاركين بمضاعفة فرصهم للفوز ثلاث مرات، حيث تمنح كل تذكرة الدخول إلى ثلاثة سحوبات منفصلة، مع جوائز تصل إلى 272,257 دولاراً متاحة يومياً.
أصدرت الهيئة العامة لتنظيم اليانصيب، التي أنشئت بموجب مرسوم بقانون اتحادي، إطاراً تنظيمياً جديداً لعمليات اليانصيب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من هذا الإطار، حصلت شركة "ذا جيمThe Game LLC، التي تعمل تحت اسم The UAE Lottery، على ترخيص يانصيب في الدولة لإجراء عمليات اليانصيب تحت إشرافها.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون لبعض أنشطة اليانصيب القائمة مسبقاً بالاستمرار في ظل تنظيم صارم. وتعد سحوبات سوق دبي الحرة وبيج تيكت Big Ticket وDubai Duty Free، وهما يانصيبان مقرهما في المطار يعملان منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، الاستثناءات الوحيدة المسموح لها بالاستمرار في العمل. وقد صدر أمر لجميع اليانصيب القائمة مسبقاً الأخرى بوقف عملياتها على الفور.
واستجابة لهذه التغييرات التنظيمية، تحولت شركة الإمارات لليانصيب Emirates Draw إلى كيان عالمي. وقال المتحدث باسم الشركة Emirates Draw: "نعمل الآن حصريًا في الفضاء الرقمي، ونقدم منتجاتنا إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، لم يعد بإمكان المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى موقع Emirates Draw الإلكتروني أو المشاركة في سحوباته، حيث أن الموقع مقيد داخل الدولة. كما لم تعد التذاكر المادية متاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف المتحدث: "يمكن للمشاركين المقيمين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة الاستمرار في الاستمتاع بسحوباتنا والاستفادة من عروضنا الرقمية أينما كان من الممكن الوصول إلينا".