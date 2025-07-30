شركات وهمية تصطاد الباحثين عن "التأشيرات السريعة" في الإمارات

عندما احتاج المقيم في دبي محمد ك. إلى تأشيرة زيارة عاجلة لابنه، لجأ إلى شركة أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأشيرات زيارة سريعة بتكلفة باهظة. ولكن بمجرد تحويله للمال إلى الحساب المصرفي، توقفت الشركة عن الرد، وفي غضون أيام، تم حذف حساب التواصل الاجتماعي.

قال محمد: "سمعت أن إحدى الشركات المرموقة في الإمارات ستجري مقابلة فورية. كانت المقابلة ستُجرى يوم خميس، وبحلول الوقت الذي سمعت فيه عنها، كان يوم الاثنين بالفعل. ابني عاطل عن العمل لأكثر من عام، لذلك اعتقدت أنها ستكون فرصة رائعة له. لهذا السبب أردت تأشيرة الزيارة على وجه السرعة."

"طلبت الشركة 200 درهم إضافية على الرسوم المعتادة لتأشيرة زيارة لشهر واحد دخول لمرة واحدة. دفعت المبلغ كاملاً، وأكدوا لي أنني سأحصل على تأشيرة الزيارة في اليوم التالي، لكنني سرعان ما علمت أنها عملية احتيال."

تحذير رسمي وخبراء يكشفون الخداع

حذرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) يوم الاثنين سكان وزوار الإمارات من استخدام المكاتب غير المصرح بها وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي تقديم خدمات معالجة سريعة للطلبات.1 كما أكدت الهيئة أنها تراقب بنشاط الحسابات والمواقع المشبوهة وتستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المحتالين.

ووفقًا لـ سفير محمد، المدير العام لشركة "سمارت ترافيلز"، فإن رسالة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جاءت "في الوقت المناسب"، حيث صادفوا العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال.

قال: "هناك الكثيرون ممن ينشرون إعلانات كاذبة عبر قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، واعدين بتأشيرات زيارة في يوم واحد أو بأسعار مخفضة.2 لقد جاء إلينا العديد من الأشخاص قائلين إنهم تعرضوا للاحتيال، وقد ساعدناهم في العملية."

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وأوضح عبد الغفور، المدير العام لشركة "المس لخدمات رجال الأعمال"، أنه لا يمكن لأي شركة أو مؤسسة الإعلان عن خدمات تأشيرات سريعة. قال: "سواء أكان منح التأشيرة أم لا، وكم من الوقت ستستغرق، فإن ذلك يرجع فقط إلى تقدير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. لا يمكن لأي شركة أن تضمن تأشيرة أو المدة التي ستستغرقها. لقد واجهنا حالات تم فيها منح التأشيرة لبعض أفراد العائلة بينما تم رفضها للآخرين. إذا ضمنت أي شركة أي نوع من التأشيرات، فهذه بحد ذاتها علامة تحذير."

تأثير عمليات الاحتيال على الثقة ودور المؤثرين

وفقًا لصفير، تؤثر هذه الشركات الاحتيالية على ثقة العملاء. قال: "نقوم بالكثير من إعلانات التسويق الرقمي. عندما تغش الشركات الاحتيالية الناس عبر الإنترنت، فإن ذلك يؤثر على ثقة العملاء في جميع الشركات التي تسوق رقميًا. في هذا العصر حيث يأتي معظم الأعمال رقميًا، هذا ضار جدًا لسمعتنا."

وأضاف غفور أن المؤثرين ومديري مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكونوا حذرين بشأن من يعملون معهم. قال: "هناك العديد من المؤثرين الذين يقومون بإعلانات لشركات عديمة الضمير، يروجون لخدمات التأشيرات الخاصة بهم دون إدراك أنهم قد يكونون مسؤولين عن معلومات مضللة. بعض الشركات تنشر حتى في مجموعات واتساب وفيسبوك الشهيرة حول خدماتها. يجب على مديري هذه المجموعات فحص الأعضاء بعناية والانتباه لما يتم نشره في مجموعاتهم."