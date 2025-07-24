شركات في المناطق الحرة تمتلك أراضي وعقارات في دبي قريباً

وستتمكن هذه الشركات من امتلاك العقارات بموجب إجراءات بسيطة، مع تبادل سلس للبيانات، وتنفيذ نظام رقمي متطور لتقديم الطلبات عبر الإنترنت، وتتبع الطلبات، والتحقق من الوثائق - مما يعزز الدقة والشفافية.