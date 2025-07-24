شركات في المناطق الحرة تمتلك أراضي وعقارات في دبي قريباً

ستتمكن شركات المناطق الحرة في مدينة مصدر قريبًا من امتلاك قطع الأراضي والعقارات بموجب نظام التملك الحر في دبي.
ويأتي ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومدينة مصدر خلال حفل رسمي أقيم في دبي.
وسيعمل الطرفان على إنشاء إطار عمل متكامل يتضمن معايير أهلية واضحة للمؤسسات، إلى جانب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عملية التسجيل.
وستتمكن هذه الشركات من امتلاك العقارات بموجب إجراءات بسيطة، مع تبادل سلس للبيانات، وتنفيذ نظام رقمي متطور لتقديم الطلبات عبر الإنترنت، وتتبع الطلبات، والتحقق من الوثائق - مما يعزز الدقة والشفافية.
وستحصل هذه الشركات أيضًا على التوجيه والدعم طوال العملية، مما يمكّنها من فهم المتطلبات القانونية والإجرائية بشكل أفضل.
وقع مذكرة التفاهم ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وأحمد باقحوم الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، بحضور عدد من مديري الإدارات من الجانبين.