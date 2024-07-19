شركات دبي تدعم أصحاب الهمم بفرص عمل ومرافق متكاملة
بدأ الإماراتي مروان الحاج مسيرته المهنية في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) كمهندس. لكن عندما جعلته ظروف الحياة من أصحاب الهمم، كان أول ما أقلقه هو فقدان وظيفته. وقال متحدثاً لصحيفة خليج تايمز : "اعتقدت أنهم سيطردونني". "ومع ذلك، وجدت أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد بذلت قصارى جهدها للتأكد من أنني مرتاح ويمكنني القيام بعملي بشكل جيد."
وكما هو الحال مع الوكالات الحكومية، بدأت العديد من الشركات الخاصة أيضاً في توظيف أصحاب الهمم (POD) نظراً للمنظور الفريد ومهارات حل المشكلات التي يجلبونها إلى مكان العمل، ففي"إستر هيلث كير" Aster DM Healthcare، يعمل أكثر من 36 فرداً داخل الشركة ويساهمون كثيراً.
وقال ممثل عن الموارد البشرية في "أستر دي إم للرعاية الصحية": "غالباً ما ينجح أصحاب الهمم في التغلب على التحديات المختلفة في حياتهم اليومية، فهي تزودوهم بمهارات استثنائية في حل المشكلات والتفكير الابتكاري، وهذه الصفات لا تقدر بثمن في بيئة الرعاية الصحية الديناميكية والمعقدة."
عزيمة وإصرار على النجاح
ساعدت شركة التوظيف"إنوفيشين جروب" Innovations Group مؤخراً في توظيف أصحاب همم لأحد العملاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات وحظيت باستجابة هائلة. وقال "نيخيل ناندا"، مدير المجموعة: "لقد تلقينا ما مجموعه 26 طلباً وقمنا بتعيين 18 مرشحاً. وقد شكل إجراء المقابلات تحديات فريدة بسبب الإعاقات المختلفة. ومع ذلك، كان من الواضح أن كل مرشح كان مدفوعاً برغبة قوية في النجاح."
وقالت "رنا فانك"، مساعدة أولى في صيدلية أستر، وهي مبتورة الأطراف، إنها كافحت للحصول على عمل عندما وصلت لأول مرة إلى الإمارات. قالت: "كان من الصعب جداً بالنسبة لي العثور على وظيفة، حتى حصلت على هذه الفرصة في أستر". "أتذكر أن مقابلتي الأولى كانت مرحبة وإيجابية للغاية وكان لدى أستر ثقة كاملة في قدرتي على التفوق في عملي. أشعر بأنني محظوظة لأنني سأكمل قريباً سبع سنوات مع أستر."
وعند دخولها مكان العمل في دور التعامل مع طلبات العملاء في مركز الاتصال، شقت رنا طريقها إلى منصبها الحالي. وقالت: "أنا أعتني بعملائنا من الشركات، وأدعمهم باحتياجاتهم الصيدلانية وأبني الولاء والعلاقات طويلة الأمد". "بالإضافة إلى ذلك، أقوم أيضاً بدعم فروع البيع بالتجزئة لدينا في إنشاء علاقات مماثلة مع عملائها وتحقيق أهدافهم المهنية."
الدعم في مكان العمل
بالنسبة لمروان، فإن الدعم في مكان العمل هو أكثر ما ساعده في حياته المهنية التي امتدت لأكثر من 17 عاماً. وقال: "باستثناء مكان مخصص لوقوف السيارات بالقرب من الباب، هناك شخصان، سعيد ومنصور، مخصصان لي لتلبية احتياجاتي". "يتم تكليف شخص واحد بمساعدتي عندما أكون غير قادر جسدياً على الوصول إلى مكان ما أو القيام بشيء ما."
إذا كان لدى مروان موعد مع الطبيب أو كان بحاجة إلى المغادرة مبكراً، فسيساعده شخص ما في تسجيل احتياجاته المتعلقة بالموارد البشرية.
وبسبب ارتعاشة في يده، أصبح من الصعب على مروان أن يكتب. "في الشهر الماضي، كنت أرغب في شراء ميكروفون يحول الكلام إلى نص وأصرت شركتي على شرائه لي لأنهم أرادوا التأكد من أن لدي كل ما أحتاجه للقيام به في وظيفتي."
لدى الشركة أيضاً برنامج مخصص بعنوان "أبشر"، والذي يضمن خطط إقامة شخصية لكل موظف من أصحاب الهمم" ويدعمهم بأي متطلبات إضافية.
وتعمل المشرفة التنفيذية أم سعد مع مروان وغيره من أصحاب الهمم لمساعدتهم على التنقل في مكان العمل. وقالت: "إحدى مهامي هي التأكد من حصول ثلاثة من أعضاء فريق التطوير، من بين 66 شخصاً يعملون في الشركة، على إمكانية الوصول الكامل إلى مكان العمل، مع الدعم الفردي والحفاظ على قنوات مفتوحة لردود الفعل لهم".
وأضافت: "إن العمل جنباً إلى جنب مع الزملاء الذين يمثلون اصحاب الهمم يوفر لنا جميعاً فرصاً لتطوير مهارات مثل القدرة على التكيف والتواصل وحل المشكلات. كما أنه يزيد الوعي والفهم للإعاقات المختلفة ويعزز عقلية أكثر شمولاً".