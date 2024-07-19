شركات دبي تدعم أصحاب الهمم بفرص عمل ومرافق متكاملة

بدأ الإماراتي مروان الحاج مسيرته المهنية في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) كمهندس. لكن عندما جعلته ظروف الحياة من أصحاب الهمم، كان أول ما أقلقه هو فقدان وظيفته. وقال متحدثاً لصحيفة خليج تايمز : "اعتقدت أنهم سيطردونني". "ومع ذلك، وجدت أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد بذلت قصارى جهدها للتأكد من أنني مرتاح ويمكنني القيام بعملي بشكل جيد."

وكما هو الحال مع الوكالات الحكومية، بدأت العديد من الشركات الخاصة أيضاً في توظيف أصحاب الهمم (POD) نظراً للمنظور الفريد ومهارات حل المشكلات التي يجلبونها إلى مكان العمل، ففي"إستر هيلث كير" Aster DM Healthcare، يعمل أكثر من 36 فرداً داخل الشركة ويساهمون كثيراً.

وقال ممثل عن الموارد البشرية في "أستر دي إم للرعاية الصحية": "غالباً ما ينجح أصحاب الهمم في التغلب على التحديات المختلفة في حياتهم اليومية، فهي تزودوهم بمهارات استثنائية في حل المشكلات والتفكير الابتكاري، وهذه الصفات لا تقدر بثمن في بيئة الرعاية الصحية الديناميكية والمعقدة."