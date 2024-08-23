شركات خاصة تتيح ساعات عمل مرنة مع بدء الدراسة

وأعلنت السلطات يوم الخميس عن ساعات عمل مرنة لبعض موظفي الحكومة في إطار سياسة العودة إلى المدارس. ورغم أن هذا لا ينطبق على الشركات الخاصة، فإن بعض الشركات في القطاع تفسح المجال لجداول عمل بديلة لدعم الموظفين الذين لديهم أطفال يذهبون إلى المدرسة.

ورغم أن النظام لا ينطبق على الشركات الخاصة، فإن بعض الشركات في القطاع تسمح أيضاً بالتساهل لموظفيها.

تمكنت الأم الإماراتية "هدى أ."، التي تعمل في شركة عقارات، من طلب ساعات عمل مرنة من رئيسها. وقالت: "لكن يتعين علي تعويض الوقت الذي سأقضيه بعيداً عن العمل".

وأضافت "لدي ابنتان تدرسان في مدرستين مختلفتين، ويجب أن أوصلهما إلى المدرسة، وسوف تعودان إلى المنزل بالحافلة بعد الظهر".