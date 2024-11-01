شركات الهجرة الوهمية في الإمارات: وعود كاذبة وديون متراكمة

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الحالات التي تختفي فيها شركات الهجرة دون أن تترك أثراً، الأمر الذي يترك العملاء بلا أي سبيل قانوني ويتسبب في خسائر مالية كبيرة.

ويقول حسام زكريا من شركة"هز ليحال" HZ Legal الاستشارية التي تتخذ من دبي مقراً لها إنه غارق في حالات من المحتالين الذين يستغلون الأفراد الضعفاء. "لقد أصبحت كندا، ببرامجها الجذابة للهجرة مثل نظام الدخول السريع وبرامج الترشيح الإقليمي، هدفاً رئيسياً".