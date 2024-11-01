شركات الهجرة الوهمية في الإمارات: وعود كاذبة وديون متراكمة
بالنسبة للعديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة، تبدو فكرة الاستقرار في دول مثل كندا أو المملكة المتحدة أو أستراليا أو جزر الكاريبي فرصة جذابة. ولكن ما يبدو في البداية وكأنه فصل جديد واعد، يتحول في كثير من الأحيان إلى كابوس من الأحلام المحطمة والحسابات المصرفية الفارغة.
تكشف التحقيقات التي أجرتها صحيفة خليج تايمز أن آلاف المقيمين وقعوا ضحايا لمستشاري الهجرة المراوغين في السنوات الأخيرة، فخسروا ليس فقط أموالهم بل ووقتهم وراحة بالهم أيضاً. غالباً ما تستخدم هذه الشركات استراتيجيات تسويقية عدوانية، مدعية وجود علاقات مع محامين هجرة "محترمين" يمكنهم "ضمان" مكان في مجموعات اختيار التأشيرات. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الوعود مبالغ فيها أو كاذبة تمامًا.
وقد وثقت صحيفة خليج تايمز إعلانات من هذه الشركات التي تقدم كل شيء من تصاريح العمل المضمونة والمنح الدراسية في كندا إلى الوظائف ذات الأجور المرتفعة التي تتطلب خبرة قليلة أو معدومة. بل إنهم يغريون العملاء بوعود بتذاكر طيران مجانية وإقامة. وتخدع مثل هذه العروض الأفراد وتدفعهم إلى التخلي عن مبالغ كبيرة من المال، فقط ليجدوا أنفسهم في حالة من الغموض، في انتظار نتائج لا تتحقق أبدا.
والأسوأ من ذلك أن بعض هؤلاء الأشخاص يصبحون ممنوعين بشكل دائم من دخول بلدان أحلامهم بسبب تقديم وثائق مزورة. وفي بعض الحالات، تذهب هذه الشركات إلى حد إيداع الأموال في الحسابات المصرفية لعملائها لتلبية متطلبات التأشيرة أو الهجرة الخاصة بالبيانات المالية. وهي تفرض فوائد باهظة على هذه الخدمة، الأمر الذي يزيد من إيقاع الأفراد في دوامة الديون.
وعندما تكشف السلطات عن هذه المخططات، لا يتم رفض منح المتقدمين للحصول على التأشيرات فحسب، بل يواجهون في كثير من الأحيان حظراً مدى الحياة. وقالت امرأة سلكت هذا الطريق في عام 2021 ولا تريد الكشف عن اسمها: "لقد فعلت ما قيل لي". وتم منعها بعد ذلك من دخول البلد الذي كانت تأمل في الاستقرار فيه.
وقد روى "سام بايات"، وهو محام مخضرم ومؤسس مجموعة بايات للمحاماة التي تأسست في دبي عام 1993، قصة مستشار هجرة في الكرامة قام بطباعة كشوف حسابات بنكية مزورة لعملائه. وأوضح: "تستهدف العديد من هذه الشركات المتقدمين غير المؤهلين فقط للاستفادة من رسوم التقديم".
وأضاف بيات "إنهم يعوضون ما ينقصهم من أخلاق باستخدام الحبر، وحذر من أن "الحرص الواجب أمر ضروري، والوقوع في مثل هذه الفخاخ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".
وأكد بايات على أهمية أن يتعامل الأفراد مع عملية الهجرة بحذر، مشيرا إلى أن هناك مسارات هجرة مشروعة، لكنها تتطلب توجيها دقيقا وإرشادا مهنيا من مصادر معتمدة بشكل صحيح.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الحالات التي تختفي فيها شركات الهجرة دون أن تترك أثراً، الأمر الذي يترك العملاء بلا أي سبيل قانوني ويتسبب في خسائر مالية كبيرة.
ويقول حسام زكريا من شركة"هز ليحال" HZ Legal الاستشارية التي تتخذ من دبي مقراً لها إنه غارق في حالات من المحتالين الذين يستغلون الأفراد الضعفاء. "لقد أصبحت كندا، ببرامجها الجذابة للهجرة مثل نظام الدخول السريع وبرامج الترشيح الإقليمي، هدفاً رئيسياً".
ويتزامن ارتفاع حالات الاحتيال في مجال الهجرة في الإمارات العربية المتحدة مع زيادة الطلب على الإقامة الدائمة في كندا. ووفقًا لمركز مكافحة الاحتيال الكندي، ارتفعت حالات الاحتيال في مجال الهجرة في جميع أنحاء العالم بنحو 50 في المائة بين عامي 2020 و2023، وكان العديد منها من الإمارات العربية المتحدة. وأصدرت وزارة الموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة والسفارة الكندية تحذيرات بشأن شركات الهجرة الاحتيالية. وكشف تحقيق حديث عن أكثر من 400 حالة احتيال في مجال الهجرة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 وحده، حيث خسر الضحايا ما يقدر بنحو 20 مليون درهم إماراتي مجتمعة.
ومن بين الحالات البارزة شركة استشارية مقرها دبي احتالت على مئات الأشخاص من خلال عرض الإقامة الدائمة المضمونة في كندا من خلال نظام "المسار السريع". ويروي زكريا أن "الشركة فرضت رسومًا تتراوح بين 15 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل متقدم، ثم اختفت بعد تحصيل المدفوعات".
كما تؤكد "بورفي أسواني بهاردواج"، الشريكة الرئيسية في CMI & Co. على أهمية اليقظة. وتنصح قائلة: "ابحث دائمًا عن المعلومات مباشرة من سلطات الهجرة في البلد الذي تفكر في السفر إليه بدلاً من الاعتماد على مقدمي الخدمات غير الموثوقين. في كثير من الحالات، تكون الحلول القانونية صعبة لأن عبء الإثبات يقع غالبًا على عاتق مقدم الطلب".
إن نسبة كبيرة من الضحايا تشمل أفراداً في زيجات عبر الحدود بين دول مثل الهند وباكستان. وبسبب العلاقات الدبلوماسية المتوترة، فإن التقاعد في بلد الزوج أو الزوجة ليس ممكناً دائماً. ونتيجة لهذا، فإن الحصول على جواز سفر من دولة ثالثة ــ عادة من كندا أو أستراليا أو دولة في منطقة الكاريبي ــ يبدو وكأنه الحل الأمثل. ويستغل المحتالون هذا اليأس.
ردًا على ارتفاع الأنشطة الاحتيالية، أصدرت الحكومة الكندية تنبيهاً عاماً بالاحتيال، محذرة المتقدمين من العروض التي تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها. وينصح موقعها الرسمي بما يلي:
لا تحتاج إلى تعيين ممثل هجرة لتقديم طلب للحصول على تأشيرة أو جنسية كندية.
لا تربط ممثلي الهجرة علاقات خاصة بمسؤولي الحكومة الكندية ولا يمكنهم ضمان الحصول على التأشيرة. ولا يمكن إصدار التأشيرات إلا من قبل الموظفين المعتمدين في السفارات الكندية والمفوضيات العليا والقنصليات.
لا تحاول استخدام مستندات مزورة، لأن هذا قد يؤدي إلى رفض طلبك.
كن حذرًا من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية المزيفة. توفر وزارة الجنسية والهجرة الكندية (CIC) نماذج طلبات مجانية وإرشادات لجميع أنواع التأشيرات.
رسوم معالجة التأشيرة موحدة على مستوى العالم. الرسوم بالعملات المحلية تعكس المبلغ المعادل بالدولار الكندي بناءً على أسعار الصرف الرسمية.
لن تطلب مكاتب التأشيرات الكندية مطلقًا تحويل الأموال إلى حسابات بنكية شخصية أو من خلال خدمات تحويل الأموال الخاصة.
لقد أكدت الحكومة الكندية مرارا وتكرارا أن أي مستشار لا يمكنه ضمان التأشيرات - فقط المسؤولون المعتمدون في السفارات والقنصليات لديهم هذه السلطة. ومن المؤسف أنه بحلول الوقت الذي يدرك فيه العديد من الضحايا هذا، يكون الأوان قد فات في كثير من الأحيان.
ولنتأمل هنا حالة زوجين يقيمان في الشارقة، هما ر. ب. وس. ب.، اللذين سجلا أسماءهما لدى إحدى شركات الهجرة في دبي قبل ثلاث سنوات. ودفعا أكثر من 40 ألف دولار كندي (ما يعادل نحو 106958 درهماً إماراتياً) سعياً للحصول على الإقامة الدائمة في كندا. ولكن أحلامهما تحطمت. فقد خيم الزوجان في مكتب المستشار في ديرة الشهر الماضي بعد أن لم يستجب لطلبات متكررة بتحديث المعلومات أو استرداد الأموال.
وقالت إس بي التي تعمل في المبيعات: "لقد رتبوا لي مقابلة عمل، وكان هذا آخر ما سمعناه منهم". وقد أمضت هي وزوجها شهورًا في مطاردة التحديثات، لكنهما قوبلا بالصمت. وقالت إس بي: "تم دفع آخر دفعة لنا بمبلغ 15 ألف دولار كندي (حوالي 40100 درهم إماراتي) قبل 10 أشهر في أكتوبر".
إن ر.ب وس.ب ليسا الوحيدين، فقد وقع العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة في نفس شبكة الخداع.
أعرب "كريستوفر بيريرا"، الذي دفع 65 ألف درهم، عن إحباطه: "بعد عدد لا يحصى من المتابعات وعدم إحراز أي تقدم، طلبت استرداد الأموال في فبراير 2024. ووعدني المالك بالسداد بحلول مايو، ولكن حتى الآن، لم أتلق سوى 10450 درهمًا إماراتيًا".
وأضاف "آصف بيج"، وهو ضحية أخرى: "لقد دفعت 60 ألف درهم وتقدمت بطلب استرداد الأموال. وأكدوا للجميع أن المبالغ المستردة ستصدر على ستة أقساط بدءًا من مايو 2024. ولكن حتى الآن لم يحدث شيء".
وقال معين الذي دفع 80600 درهم: "لدي طفلان صغيران، وأموالي التي كسبتها بشق الأنفس أصبحت على المحك".
يتذكر مدثر أحمد خان، الذي بدأ عمليته مع نفس الشركة في أوائل عام 2020، "لقد وقعت اتفاقية وعدت بتوفير فرص عمل خلال عام. لكن لم يحدث شيء من هذا على الإطلاق".
وأشاد بيات بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي لسياستها الصارمة بعدم إصدار تراخيص لشركات الهجرة التي لا تفي بالمعايير، وأعرب عن أمله في أن تعتمد الإمارات والمناطق الحرة الأخرى إجراءات صارمة مماثلة.
برامج الجنسية عن طريق الاستثمار
تواجه صناعة المواطنة عن طريق الاستثمار، التي كانت تُحتفى بها ذات يوم باعتبارها طريقًا للتنقل العالمي، تحديات أيضًا في بلدان متعددة بسبب الفضائح والنزاعات القانونية والتدقيق المتزايد. من جزر الكاريبي وقبرص إلى فانواتو ومالطا واليونان - حتى تركيا تتأثر الآن.
وفي منطقة الكاريبي، ظهرت مزاعم تفيد بأن الوكلاء والمطورين يعرضون الجنسية بأسعار أقل كثيراً من الحد الأدنى الرسمي. ووردت تقارير تفيد بأن بعض المستثمرين حصلوا على الجنسية مقابل 70 ألف دولار فقط لأسرة بأكملها، على الرغم من أن متطلبات الاستثمار الرسمية أعلى كثيراً. وقد أثار هذا مخاوف بشأن نزاهة هذه البرامج وأدى إلى تشديد التدقيق من جانب الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يخشون المخاطر الأمنية المحتملة.
وتصاعد الموقف مع رفع شركة MSR Media دعوى قضائية مؤخرًا بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد في الولايات المتحدة (RICO)، متهمة أصحاب المصلحة في برنامج CBI في منطقة البحر الكاريبي بالاحتيال والعمولات وغسيل الأموال. ويزعم فيليب مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة MSR Media، أنه تم دفع أكثر من 13 مليون دولار لشركة أمريكية مملوكة لليس خان، الرئيس السابق لبرنامج CBI في سانت كيتس ونيفيس.
ويزعم مارتينيز أن بعض المدفوعات تمت بينما كان خان لا يزال في منصبه، مما يثير الشكوك حول إدارة البرنامج. كما تورط الدعوى شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك رئيسا وزراء سانت كيتس ونيفيس السابقان، تيموثي هاريس ودينزيل دوغلاس، ومسؤولون من برنامج المواطنة الدولية في سانت لوسيا.
ورغم أن هذه الادعاءات لم تثبت في المحكمة، فإنها تسببت بالفعل في أضرار جسيمة لسمعة الصناعة. فالكثير من الأفراد الذين حصلوا على الجنسية من خلال خطط الخصم معرضون الآن لخطر فقدان وضعهم. وقد ألغت دومينيكا بالفعل جنسية 68 فردًا، مشيرة إلى أنهم حصلوا عليها من خلال الاحتيال أو التزوير. وصرح رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس الدكتور تيرانس درو أنه يراقب الدعوى القضائية عن كثب وأنه مستعد لإلغاء أي جنسية تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال لحماية سمعة البلاد.
ويحذر خبراء في هذا المجال من أن العواقب قد تكون وخيمة على المشاركين في هذه المخططات. فقد تواجه ما يصل إلى 30 شركة استشارات هجرة إجراءات قانونية، وقد يفقد آلاف الأشخاص جنسيتهم إذا ثبت أنهم دفعوا أقل من الرسوم الحكومية المطلوبة. وإلى جانب فقدان جوازات السفر، قد يواجه الأفراد صعوبات في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات وإدارة الأنشطة المصرفية، حيث قد يتم وضع أسمائهم في قواعد البيانات المالية العالمية.
في منشور على موقع LinkedIn تم نشره يوم الثلاثاء، كشف مستشار متخصص في الجرائم المالية عن انتشار ممارسات التسويق الخادعة في دبي ومدن أخرى في الشرق الأوسط، حيث يتم الترويج لجوازات سفر سانت كيتس باعتبارها استثمارات مشروعة. وحذر المستشار من أن "الذئب على الباب حرفيًا"، مؤكدًا على مخاطر شراء هذه البرامج وسط التدقيق القانوني المتزايد.
تشير التقارير إلى أن سانت كيتس ونيفيس تفكر في إعادة فتح بعض طلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، مما يتطلب من المتقدمين دفع الفرق بين دفعاتهم الأولية ومبلغ الاستثمار الأدنى الحالي. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة المخالفات في البرنامج بعد مزاعم حول ممارسات الخصم الواسعة النطاق.
وفي حين تهدف هذه المبادرة إلى معالجة التناقضات السابقة، يحذر محامو الهجرة من أنها قد تواجه تحديات قانونية ولوجستية.
واعترف بايات بأن صناعة الجنسية عن طريق الاستثمار تمر بمرحلة حرجة. وقال: "إن وجودها ذاته معرض للخطر إذا لم يتم التعامل مع المخاوف الدولية". ومن بين المخاوف الكبيرة احتمال فقدان امتيازات السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن والمملكة المتحدة، مع تكثيف التدقيق الدولي.