شركات الطيران الإماراتية لم تتأثر بزلزال روسيا والتحذيرات من تسونامي

قالت شركات الطيران الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن رحلاتها إلى الدول التي صدر فيها تحذير من تسونامي بعد زلزال هائل في روسيا لم تتأثر.
أكد متحدث باسم الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، لصحيفة "خليج تايمز" أن جميع الرحلات الجوية تسير بشكل طبيعي إلى جميع الوجهات. وتُسيّر الشركة الوطنية الإماراتية رحلات إلى الولايات المتحدة واليابان وروسيا ودول أخرى.
أكدت فلاي دبي، ومقرها دبي، أن رحلاتها إلى روسيا تسير وفق جدولها الزمني. إلا أنها لا تُسيّر رحلات إلى الولايات المتحدة واليابان. وبالمثل، أكدت طيران الإمارات عدم تأثر عملياتها بكارثة تسونامي. وتمتلك الشركة، ومقرها دبي، واحدة من أكبر شبكات الطيران في العالم، حيث تُسيّر رحلات عبر أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا وأستراليا.
ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة قبالة سواحل روسيا صباح الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات واسعة النطاق من تسونامي في الولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين ودول أخرى. وضربت أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالي ثلاثة أمتار هاواي صباح الأربعاء بعد الزلزال، مما استدعى إخلاء المنطقة.
لكن السلطات قالت إنه لم تقع أضرار أو خسائر في الأرواح "حتى الآن".
وبحسب موقع Flightradar24، فإن بعض الرحلات الجوية تحولت بعيدا عن هاواي حيث أصبحت الولاية الأمريكية الآن في حالة تحذير من احتمال وقوع تسونامي.
ذكرت تقارير أن رحلات الخطوط الجوية آلاسكا المتجهة إلى هاواي تأخرت وألغيت وسط تحذير من احتمال وقوع تسونامي.
نراقب تحذيرًا من تسونامي في جزر هاواي وأجزاء من ولاية ألاسكا، ونُقيّم عمليات رحلاتنا الجوية. ونُعلق رحلاتنا المغادرة إلى الجزر على متن شركتي هاواي وألاسكا. وكإجراء احترازي، تعود الرحلات المتجهة إلى هاواي إلى البر الرئيسي أو تُحوّل مسارها حسب الحاجة، وفقًا لما جاء في بيان للشركة.