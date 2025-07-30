شركات الطيران الإماراتية لم تتأثر بزلزال روسيا والتحذيرات من تسونامي

أكدت فلاي دبي، ومقرها دبي، أن رحلاتها إلى روسيا تسير وفق جدولها الزمني. إلا أنها لا تُسيّر رحلات إلى الولايات المتحدة واليابان. وبالمثل، أكدت طيران الإمارات عدم تأثر عملياتها بكارثة تسونامي. وتمتلك الشركة، ومقرها دبي، واحدة من أكبر شبكات الطيران في العالم، حيث تُسيّر رحلات عبر أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا وأستراليا.