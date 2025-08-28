شركات الإمارات تتجه لتوصيل المشتريات قبل حتى أن يطلبها العملاء

وقالت زرتاشيا أيوان، مديرة تجربة العملاء – الأميركيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة أمازون: لقد استخدمنا الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل منذ وقت طويل. فعندما يفتح أي شخص تطبيق أمازون أو موقعها الإلكتروني، تكون التجربة فريدة من نوعها، بناءً على ما نعرفه عن تفضيلاته، وهكذا دواليك. وقد قال أحد الكوميديين ساخراً إن أمازون ستبدأ في تسليم الطرود قبل أن نطلبها. وفكرت حينها أن هذا في الحقيقة صحيح، لأن النماذج التنبؤية عبر الذكاء الاصطناعي تخبرنا بما ستطلبه مسبقاً، فنضعه في مستودع قريب منك كي نتمكن من توصيله بسرعة فائقة".