شرق الإمارات يشهد هطول أمطار غزيرة وبرد وفيضانات الأودية في آخر أيام ذروة الصيف

مع انتهاء أيام الصيف الأكثر حرارة في الإمارات العربية المتحدة رسميًا بعد انتهاء فترة المرزم اليوم الأحد 10 أغسطس، شهد بعض السكان هطول أمطار غزيرة وحتى حبات البرد.
خلال موسم المرزم، الذي بدأ في 29 يوليو، تصل الرياح الصحراوية الحارة إلى ذروتها في البلاد. هذه الرياح، المعروفة باسم "السموم" باللغة العربية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية.
شهد سكان بعض المناطق الشرقية من البلاد هطول أمطار غزيرة وعواصف برد وجريان الأودية. وفي توقعاته الجوية، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار على بعض مناطق البلاد حتى يوم الثلاثاء 12 أغسطس.
في مقاطع فيديو نشرها مركز العواصف، يظهر رجلٌ يحمل حبات بَرَدٍ في يده بفرحٍ ويسلمها للرجل الذي يصور المقطع. وأشارت التقارير إلى تساقط حبات بَرَدٍ على شوكة والمصيلي وفالي في المنطقة الشرقية. شاهدوا:
أظهر فيديو آخر فيضان بعض الأودية في هذه المناطق نتيجة الأمطار الغزيرة. شاهد الفيديو:
وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية جملين واقفين تحت هطول أمطار غزيرة.
وفي لقطات أخرى، ظهرت السيارات وهي تسير بحذر وسط الأمطار الغزيرة مع تشغيل مساحات الزجاج الأمامي.
وفي حين أن مثل هذه اللحظات من الراحة تجلب الفرح للسكان الذين ينتظرون بفارغ الصبر أشهر الشتاء الباردة للاستمتاع بالهواء الطلق، فقد لاحظ المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة سوف تستمر لبعض الوقت.