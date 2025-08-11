شرق الإمارات يشهد هطول أمطار غزيرة وبرد وفيضانات الأودية في آخر أيام ذروة الصيف

خلال موسم المرزم، الذي بدأ في 29 يوليو، تصل الرياح الصحراوية الحارة إلى ذروتها في البلاد. هذه الرياح، المعروفة باسم "السموم" باللغة العربية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية.