شرفات وحدائق منازل الإمارات تتحول إلى أجواء شتوية دافئة

مع انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يعمد السكان إلى تعديل منازلهم للاستمتاع بموسم الشتاء إلى أقصى حد. إذ تقوم العديد من العائلات بإنشاء زوايا دافئة داخل المنازل وخارجها، تتيح لهم قضاء أمسيات باردة جميلة دون الحاجة إلى مغادرة البيت.
في مدينة العين، تقول المقيمة الإماراتية مها. أ إن عائلتها تضع خيمة تقليدية في فناء منزلهم الخلفي كل عام. وأضافت: «نقضي معظم أمسيات الشتاء هناك، سواء في تجمعات الأصدقاء، أو أوقات العائلة، أو جلسات استرخاء مع شاي الكرك والقهوة».
ومع اقتراب فصل الصيف، تقوم العائلة بتفكيك كل شيء وتخزينه حتى لا يتعرض للتلف. ووفقاً لمها، تتفاوت أسعار الخيام بين 1,800 درهم و12,000 درهم تقريباً بحسب الحجم.
وأضافت: «اختيار الخيمة بحد ذاته عملية متكاملة، فنحن نأخذ بعين الاعتبار نوع القماش، وتناسق الألوان، وتصميم الديكور الداخلي».
وتبرز الصورة المرفقة كيف بدا داخل خيمة مها الشتاء الماضي.
وتشير إلى أن العديد من العائلات يفضلون المواد المتينة، حيث يختار بعضهم الأقمشة السميكة لصد الرياح، بينما يفضل آخرون الأقمشة الخفيفة والزخرفية. ويضيف الكثيرون لمسات داخلية بسيطة؛ فبعضهم يفرش سجاداً ووسائد تتماشى مع ألوان القماش، فيما يعلّق آخرون ثريا تضفي إضاءة دافئة على المكان.
وفي دبي، تقوم المقيمة اللبنانية مروى عالِم بتحويل شرفتها إلى مساحة مختلفة كلياً في فصل الشتاء. تقول إن الشرفة تُستخدم عادة في الصيف كمنطقة لغسيل الملابس، لكنها ما إن يتغير الطقس حتى تخرج أكياس الجلوس المريحة، وأرجوحة صغيرة، وأضواء دافئة تزيّن المكان.
وأضافت: «تصبح الشرفة مكان الاسترخاء الأساسي في الشتاء، فننتقل من الجلوس على الأريكة إلى الجلوس في الهواء الطلق. وقد نظمنا حتى ليلة لمشاهدة فيلم في الخارج ذات مرة».
وأوضحت أنها تشتري فقط الأدوات منخفضة التكلفة حتى تتمكن من تحديث المساحة كل عام دون إنفاق مفرط.
أما المقيم في دبي شمس مبارك، فيخصص هو الآخر ميزانية شتوية لشرفته وحديقته الخلفية. يقول: «نحن نسكن في الطابق الأول ولدينا مساحة خارجية كبيرة، لذا أضيف ألعاباً للأطفال مع طقم جلوس خارجي متكامل».
ويؤكد أن موسم الشتاء هو أفضل وقت من العام لاستخدام هذه المساحات قدر الإمكان، مضيفاً أن الهدف هو خلق مساحة بسيطة يمكن للعائلة أن تقضي فيها الوقت في الهواء الطلق دون الحاجة للخروج كل مساء.