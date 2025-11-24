شرفات وحدائق منازل الإمارات تتحول إلى أجواء شتوية دافئة

مع انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يعمد السكان إلى تعديل منازلهم للاستمتاع بموسم الشتاء إلى أقصى حد. إذ تقوم العديد من العائلات بإنشاء زوايا دافئة داخل المنازل وخارجها، تتيح لهم قضاء أمسيات باردة جميلة دون الحاجة إلى مغادرة البيت.

في مدينة العين، تقول المقيمة الإماراتية مها. أ إن عائلتها تضع خيمة تقليدية في فناء منزلهم الخلفي كل عام. وأضافت: «نقضي معظم أمسيات الشتاء هناك، سواء في تجمعات الأصدقاء، أو أوقات العائلة، أو جلسات استرخاء مع شاي الكرك والقهوة».

ومع اقتراب فصل الصيف، تقوم العائلة بتفكيك كل شيء وتخزينه حتى لا يتعرض للتلف. ووفقاً لمها، تتفاوت أسعار الخيام بين 1,800 درهم و12,000 درهم تقريباً بحسب الحجم.

وأضافت: «اختيار الخيمة بحد ذاته عملية متكاملة، فنحن نأخذ بعين الاعتبار نوع القماش، وتناسق الألوان، وتصميم الديكور الداخلي».

وتبرز الصورة المرفقة كيف بدا داخل خيمة مها الشتاء الماضي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب

وتشير إلى أن العديد من العائلات يفضلون المواد المتينة، حيث يختار بعضهم الأقمشة السميكة لصد الرياح، بينما يفضل آخرون الأقمشة الخفيفة والزخرفية. ويضيف الكثيرون لمسات داخلية بسيطة؛ فبعضهم يفرش سجاداً ووسائد تتماشى مع ألوان القماش، فيما يعلّق آخرون ثريا تضفي إضاءة دافئة على المكان.