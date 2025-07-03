شرط جديد: حسابات التواصل الاجتماعي العامة إلزامية لطلاب الإمارات المتقدمين لتأشيرة أمريكا

أعلنت السفارة الأميركية في الإمارات العربية المتحدة مؤخرا أنه سيتعين على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات أميركية معينة أن يجعلوا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عامة.

سيتم توجيه جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين F وM وJ لضبط إعدادات الخصوصية على جميع ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى "عامة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عززت الولايات المتحدة عمليات فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف مواعيد تأشيرات الطلاب، لكنها قالت إنها ستشدد بشكل كبير عمليات فحص وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة "لتحديد أي متقدمين قد يكونون معادين للولايات المتحدة".

يُطلب الآن من موظفي القنصليات الأميركية إجراء "تدقيق شامل ودقيق" لجميع المتقدمين من الطلاب والزوار المتبادلين لتحديد أولئك الذين "يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية"، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية، مؤرخة في 18 يونيو وأُرسلت إلى البعثات الأميركية يوم الأربعاء 25 يونيو.

وفي بيانها، قالت البعثة الأمريكية إنها ستجري مراقبة شاملة، بما في ذلك التواجد عبر الإنترنت، لجميع المتقدمين من الطلاب والزوار المتبادلين في تصنيفات غير المهاجرين F وM وJ.

وجاء في جزء من البيان: "إن تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة هي امتياز وليست حقًا".

شرح التأشيرات

تأشيرتا F وM هما تأشيرتان طلابيتان للدراسة في الولايات المتحدة، ولكنهما تُناسبان أنواعًا مختلفة من المساعي التعليمية. تأشيرة F مُخصصة للدراسات الأكاديمية في مؤسسة مُعتمدة كالجامعات أو الكليات، بينما تأشيرة M مُخصصة للدراسات المهنية أو غير الأكاديمية.

في الوقت نفسه، تُعدّ تأشيرة J، المعروفة أيضًا بتأشيرة تبادل الزوار، تأشيرة غير مهاجرة تُمنح للأفراد المشاركين في برامج تبادل الزوار المعتمدة في الولايات المتحدة. صُممت هذه البرامج لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. يمكن لحاملي تأشيرة J-1 المشاركة في برامج تشمل التبادل الطلابي والبحثي والتدريسي والعملي.

طلبات الاستئناف

وأضافت البعثة أن مكاتبها الخارجية ستستأنف قريبًا جدولة طلبات التأشيرة. وحثّت السفارة أو القنصلية المعنية على مراجعة موقعها الإلكتروني للتحقق من توفر المواعيد.

يأتي هذا بعد أن أمرت إدارة ترامب بعثاتها في الخارج بالتوقف عن جدولة مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب والزوار للتبادل في 27 مايو.

كل قرار بشأن تأشيرة هو قرار يتعلق بالأمن القومي. يجب على الولايات المتحدة أن تكون يقظة أثناء عملية إصدار التأشيرة لضمان عدم نية المتقدمين لدخول الولايات المتحدة الإضرار بالأمريكيين ومصالحنا الوطنية، وأن يثبت جميع المتقدمين أهليتهم للحصول على التأشيرة المطلوبة بشكل موثوق، بما في ذلك عزمهم على المشاركة في أنشطة تتوافق مع شروط قبولهم.

ماذا سيتم مراقبته؟

وجاء في برقية وزارة الخارجية أن عملية التحقق الجديدة يجب أن تشمل مراجعة كامل وجود المتقدم على الإنترنت وليس فقط نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحثت الضباط على استخدام "محركات البحث المناسبة أو الموارد الأخرى عبر الإنترنت".

أثناء عملية التحقق، تطلب التوجيهات من الضباط البحث عن أي معلومات مهينة محتملة حول مقدم الطلب.

مواعيد أقل؟

وفي حين تسمح التوجيهات الجديدة باستئناف جدولة المواعيد لمقدمي طلبات التأشيرات الطلابية والتبادل، فإنها تحذر الضباط من أنه قد يتعين عليهم تحديد عدد أقل من المواعيد بسبب متطلبات التدقيق الأكثر شمولاً.

وجاء في البرقية، في إشارة إلى أنواع التأشيرات ذات الصلة، "يجب على المراكز أن تأخذ في الاعتبار حجم الجدولة الإجمالي ومتطلبات الموارد اللازمة للتدقيق المناسب؛ وقد تحتاج المراكز إلى جدولة عدد أقل من حالات FMJ مقارنة بما كانت عليه في السابق".

وطلب التوجيه أيضًا من المراكز إعطاء الأولوية بين مواعيد التأشيرات السريعة للأطباء المولودين في الخارج المشاركين في برنامج طبي من خلال تأشيرات التبادل، بالإضافة إلى المتقدمين الطلاب الذين يتطلعون إلى الدراسة في جامعة أمريكية حيث يشكل الطلاب الدوليون أقل من 15 في المائة من الإجمالي.