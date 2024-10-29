شرطي متقاعد ينقذ الأرواح في الصحراء بعد وفاة صديقه

عندما فقد أحد أصدقاءه المقربين حياته بشكل مأساوي في صحراء العين ولم يتم العثور عليه إلا بعد شهر، شعر ضابط الشرطة المتقاعد يوسف عبد الكريم محمد بالحاجة إلى التصرف. يقول الإماراتي البالغ من العمر 43 عاماً: "يمكن أن تكون الصحراء جميلة، لكنها أيضاً غير متوقعة ولا ترحم. لقد أظهر لي فقدان صديق هناك أن شيئاً ما يجب أن يتغير". دفعته المأساة إلى توجيه سنوات خبرته في شرطة أبوظبي إلى تأسيس فريق العين للإنقاذ التطوعي في عام 2018، وهو فريق مخصص للإنقاذ والاستجابة السريعة في الصحراء.