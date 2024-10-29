شرطي متقاعد ينقذ الأرواح في الصحراء بعد وفاة صديقه
عندما فقد أحد أصدقاءه المقربين حياته بشكل مأساوي في صحراء العين ولم يتم العثور عليه إلا بعد شهر، شعر ضابط الشرطة المتقاعد يوسف عبد الكريم محمد بالحاجة إلى التصرف. يقول الإماراتي البالغ من العمر 43 عاماً: "يمكن أن تكون الصحراء جميلة، لكنها أيضاً غير متوقعة ولا ترحم. لقد أظهر لي فقدان صديق هناك أن شيئاً ما يجب أن يتغير". دفعته المأساة إلى توجيه سنوات خبرته في شرطة أبوظبي إلى تأسيس فريق العين للإنقاذ التطوعي في عام 2018، وهو فريق مخصص للإنقاذ والاستجابة السريعة في الصحراء.
في البداية، عمل يوسف بمفرده، وكان يقود سيارته لمساعدة العالقين من السياح والعائلات الذين لا يعون مخاطر الصحراء. يتذكر الفترة الأولى ويقول: "في الأيام الأولى، لم يكن هناك سواي أنا وسيارتي. كنت أخرج وأساعد أي شخص محتاج". ولتحويل رؤيته إلى واقع، أتاح يوسف المجال أمام آخرين للانضمام له، ووسع جهوده وأوجد مسار رسمي للمتطوعين. "عندما فتحت باب التطوع، نما الفريق إلى 10، والآن أصبحنا 20، كل عضو مدرب ومستعد تماماً للتحديات الفريدة التي تظهرمع عمليات الإنقاذ في الصحراء".
ويضع يوسف معايير صارمة للانضمام إلى البرنامج، ولا يمثل العمر عائقاً ولكن يجب أن يكون لدى كل سائق رخصة قيادة إماراتية سارية المفعول وسيارة مسجلة بحالة جيدة، دون أي تعديلات. وقال: "نركز على الجاهزية والسلامة، والمتطوعون ملتزمون بالبقاء على أهبة الاستعداد والتدريب لعمليات الإنقاذ في الصحراء".
كما وضع يوسف معايير صارمة للغاية في ما يتعلق بمعدات الفريق، حيث تم اختيارها خصيصاً للتعامل مع متطلبات عمليات الإنقاذ في الصحراء. كما تم تجهيز المركبات بأدوات متطورة ومعدات طوارئ. وأوضح يوسف: "معداتنا هي من الدرجة الأولى، بما في ذلك ضواغط الهواء وأنظمة الضغط العالي والأدوات المتخصصة مثل الرافعات الهوائية، والتي تعد هامة جداً للاستخراج من الرمال. يجب أن يكون كل عضو مستعداً لأي موقف ممكن الحدوث؛ من الإطارات المثقوبة إلى الحرائق".
وأجرى فريق الإنقاذ العديد من العمليات الصعبة في مختلف أنحاء العين. وقال يوسف: "يعرف فريقنا صحراء العين جيداَ الآن. بالنسبة لمن يستنجد بنا، كل ما عليه تصوير مقطع فيديو يوضح محيطه، ويمكننا تحديد مكانه وتقديم المساعدة له بسرعة".
وبعيداً عن العين، شارك الفريق في عمليات إنقاذ في مختلف أنحاء الدولة، بما في ذلك مهمة في رأس الخيمة. عندما تسببت الأحوال الجوية القاسية في حدوث فيضانات مفاجئة، وسارع فريق يوسف إلى التصرف لإنقاذ العائلات والمركبات العالقة إلى جانب السلطات المحلية. قال: "في رأس الخيمة، قمنا بالتنسيق مع الشرطة للتنقل عبر الطرق المغمورة بالمياه، وساعدنا حتى في إجلاء العائلات العالقة من المنازل والشوارع".
كما شهدت مدينة العين خلال عاصفة الغدير، التي تسببت في انهيار الطرق واحتجاز المركبات في الأودية، عملية مهمة أخرى. وأوضح يوسف: "عندما ضربت عاصفة الغدير المدينة، كان فريقنا هناك، وعملنا بلا كلل لسحب السيارات من مياه الفيضانات العميقة والطين وتأكدنا من سلامة الجميع. لقد تحولت أرض المنطقة إلى مكان خطر، ولا يمكن التعامل مع هذه الظروف إلا من خلال فريق مدرب على الأمر".
وإلى جانب مهام الإنقاذ، يعمل الفريق أيضاً على الحفاظ على نظافة وسلامة المناظر الطبيعية الصحراوية في العين، من خلال القيام بحملات تنظيف تطوعية منتظمة كجزء من مبادرة "صحراء العين آمنة". وأضاف يوسف: "نحن ملتزمون بأكثر من مجرد مهمة الإنقاذ؛ نحن هنا لحماية هذه الصحراء التي نحبها. وتُظهر جهود التنظيف التي نبذلها احترامنا للأرض وتضمن للزوار أن يجدوها آمنة ومُرحبة".
وبمرور الوقت، حظيت جهود يوسف بالتقدير. فقد حصل على درع الشيخ سلطان في مهرجان الشيخ سلطان في سويحان والعديد من شهادات التقدير لعمله. وقال: "إنه شرف لي، لكن المكافأة الحقيقية هي الثقة التي بنيناها مع المجتمع". لقد ألهم التزام ومهارة فريق الإنقاذ الآخرين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وبيّن الحاجة إلى خدمات الإنقاذ والبيئة الجاهزة للصحراء.
وفكر يوسف في رحلته ثم اختتم حديثه قائلاً: "مهمتنا لا تقتصر على الإنقاذ فحسب، بل تتلخص في جعل الصحراء مكانًا آمناً للجميع. لقد زاد عددنا من شخص واحد إلى 20، وربما مع مرور الوقت، سيزداد عددنا أكثر، ولكن كل متطوع هنا يعرف أن الأمر يتعلق بالاستعداد والمرونة والالتزام وأن هذه ليست مجرد وظيفة بل إنها مسؤولية تجاه السكان من العين وخارجها".