شرطة كيرلا تنقذ رجل أعمال من الشارقة بعد اختطافه

تمكنت الشرطة الهندية من إنقاذ رجل أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة، بعد اختطافه من مسقط رأسه في ولاية كيرالا جنوب الهند.
وأكد الخبر في تصريح لصحيفة "خليج تايمز" ممثل شركته التي مقرها الإمارات.
كتب مجيب باريانغات، مدير التجارة الإلكترونية في صيدلية ميدون: "نجحت شرطة كيرالا في إنقاذ الشخص المعني. نُفِّذت عملية الإنقاذ بسرعة وكفاءة، مما أدى إلى عودته سالمًا دون أي أذى". وأضاف: "تم القبض على الجناة - الذين تم تحديدهم كأعضاء في عصابة إجرامية - وهم الآن رهن الاحتجاز لدى شرطة كيرالا".
تعرض رجل الأعمال، الأربعاء، للاختطاف على يد مجموعة من الأشخاص أثناء وجوده في إجازة قصيرة.