شرطة كيرلا تنقذ رجل أعمال من الشارقة بعد اختطافه

كتب مجيب باريانغات، مدير التجارة الإلكترونية في صيدلية ميدون: "نجحت شرطة كيرالا في إنقاذ الشخص المعني. نُفِّذت عملية الإنقاذ بسرعة وكفاءة، مما أدى إلى عودته سالمًا دون أي أذى". وأضاف: "تم القبض على الجناة - الذين تم تحديدهم كأعضاء في عصابة إجرامية - وهم الآن رهن الاحتجاز لدى شرطة كيرالا".