شرطة عجمان توفر الطعام والإقامة لسائحة تعطلت سيارتها

كانت السائحة من الجنسية الأفريقية، "فيرجيني كاريليتي كيونغمو"، تقود سيارتها في منطقة مصفوت بعجمان، عندما تعطلت السيارة فجأة واضطرت إلى التوقف على جانب الطريق.

وفور ورود بلاغ عن وقوع الحادث في شارع الوطن وجهت الشرطة دورية قريبة بالتوجه إلى المكان والتعامل معه بشكل سريع.

وقعت الحادثة في ساعة متأخرة من الليل، وكانت كيونغمو في رحلة برية طويلة إلى سلطنة عمان.

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سُحبت السيارة إلى أقرب ورشة تصليح، حيث أفاد الفنيون أنها بحاجة إلى صيانة تستغرق يومًا كاملاً. وفي لفتة إنسانية، استضاف مركز شرطة مصفوت كيونغمو في صالة الضيوف بالمركز، نظرًا لحجز جميع غرف الفندق.

وتم توفير وجبات لها أيضًا للتأكد من أنها تشعر بالراحة في مركز الشرطة.

وعبرت السائحة عن عميق امتنانها وشكره على حفاوة الاستقبال، وأشادت بكرم الضيافة الإماراتية والروح النبيلة لرجال شرطة الدولة.

أكد الرائد عبد الرحمن حي الكعبي، مدير مركز شرطة مصفوت الشامل، أن الشرطة في الإمارة ملتزمة بتعزيز دورها الاجتماعي من خلال تجسيد قيم الإنسانية والتسامح، وتقديم المساعدة لكل محتاج.