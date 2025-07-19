شرطة عجمان توزع المثلجات والمرطبات على العمال

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في البلاد، يبحث معظم السكان عن بعض الراحة من الحر.
وفي إطار حرصها على تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية، قامت شرطة عجمان بتوزيع المياه الباردة والمرطبات على العمال في المنطقة.
وشوهدت السلطات وهي توزع عبوات العصير واللبن وأكواب الآيس كريم الصغيرة في مجمع العمال. كما كان الضباط يوزعون هذه الهدايا المجانية على السكان المارة.
شاهد الفيديو أدناه:
هذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها الهيئة مبادرةً كهذه. ففي عام ٢٠٢٣، أطلقت حملة "نأتيكم، صيفنا رائع".
وقد زارت عدة مواقع للقاء العمال في محاولة لإبقائهم سعداء طوال فصل الصيف.