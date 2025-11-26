شرطة عجمان تكرم فتاة لأمانتها في إعادة أموال مفقودة

تكررت في الإمارات حوادث قيام السكان بتسليم ما يجدونه إلى الشرطة. ففي سبتمبر، كرمت شرطة دبي طالباً بعد أن أعاد محفظة مفقودة تحتوي على نقود وشيك بقيمة 200,000 درهم، كما تم تكريم مواطن لإعادته جواز سفر ومالاً وجده في الإمارة في أبريل الماضي.