شرطة عجمان تكرم فتاة لأمانتها في إعادة أموال مفقودة

كرمت شرطة عجمان فتاة صغيرة على أمانتها بعد أن أعادت مبلغاً من المال وجدته في مكان عام، بحسب ما ذكرت يوم الأربعاء.
في مركز شرطة المشرف، قدّم المسؤولون تكريماً خاصاً للفتاة التي تُدعى شيماء علي، حيث التقطوا صوراً معها وهي تمسك التكريم برفقة والدها، مثمنين سلوكها الإيجابي.
في ختام اللقاء، تم تقديم شهادة وهدية تقدير لأمانتها، وشكر أسرتها على دورهم في غرس هذه القيم الرفيعة.
عندما وجدت شيماء المال، طلبت فوراً من شقيقتها الكبرى أن تأخذها إلى مركز الشرطة لإعادته، حيث سلمت المال للضباط.
في تعليق على ما قامت به شيماء، أشادت الشرطة بفعلها، مؤكدة أن مثل هذا السلوك يعكس حسن التربية والوعي الاجتماعي، ويساعد في تعزيز ثقافة إعادة المفقودات وحماية الممتلكات العامة.
تكررت في الإمارات حوادث قيام السكان بتسليم ما يجدونه إلى الشرطة. ففي سبتمبر، كرمت شرطة دبي طالباً بعد أن أعاد محفظة مفقودة تحتوي على نقود وشيك بقيمة 200,000 درهم، كما تم تكريم مواطن لإعادته جواز سفر ومالاً وجده في الإمارة في أبريل الماضي.