شرطة عجمان تعيد طفلاً مفقوداً إلى والديه في أقل من ساعة

قالت الشرطة، الجمعة، إن طفلاً آسيوياً يبلغ من العمر سبع سنوات، كان قد اختفى، عاد إلى والديه، بعد أقل من ساعة من العثور عليه بمفرده على طريق رئيسي في عجمان.