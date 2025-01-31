شرطة عجمان تعيد طفلاً مفقوداً إلى والديه في أقل من ساعة
قالت الشرطة، الجمعة، إن طفلاً آسيوياً يبلغ من العمر سبع سنوات، كان قد اختفى، عاد إلى والديه، بعد أقل من ساعة من العثور عليه بمفرده على طريق رئيسي في عجمان.
وقال المحامي محمد راشد المطروشي، رئيس مركز شرطة المنامة، إن رجلاً عربياً رصد الطفل بدون ولي أمر في منطقة المنامة، وقرر اصطحابه إلى مركز الشرطة.
ولم ترد حينها أي تقارير عن اختفاء طفل، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق لتحديد مكان أسرة الطفل. وخلال عملية البحث، اهتمت الشرطة بالطفل، ووفرت له كل ما يحتاجه.
وتمكنت الشرطة من العثور على والديه والتواصل معهما في غضون دقائق، وتم تسليم الصبي خلال ساعة.
وقد شعر الوالدان بالارتياح، وشكرا الشرطة لمساعدتهما في العثور على ابنهما، وتعهدا بمراقبته عن كثب حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى.
دعت شرطة عجمان المواطنين والمقيمين إلى مراقبة أبنائهم بشكل دائم والتأكد من إغلاق الأبواب.