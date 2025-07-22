شرطة عجمان تحذر من الدراجات النارية والكهربائية غير المرخصة

ومن بين المخالفات التي يمكن مشاهدتها في الفيديو: القيادة بدون معدات السلامة المناسبة، والسير في الاتجاه الخاطئ على طريق ذي اتجاه واحد، والدخول إلى الطريق من مخرج، وحتى استخدام معبر المشاة.