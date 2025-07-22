شرطة عجمان تحذر من الدراجات النارية والكهربائية غير المرخصة

أصدرت شرطة عجمان، يوم الثلاثاء، تنبيهًا يُطالب راكبي الدراجات الكهربائية والدراجات ذات العجلتين بالالتزام بقواعد المرور. وحذّرت الهيئة من استخدام الدراجات الكهربائية والدراجات ذات العجلتين غير المرخصة.
وفي مقطع فيديو نشرته شرطة عجمان، ظهرت مخالفات متعددة ارتكبها راكبون وسائقون مختلفون، بما في ذلك السير في الاتجاه الخاطئ.
ومن بين المخالفات التي يمكن مشاهدتها في الفيديو: القيادة بدون معدات السلامة المناسبة، والسير في الاتجاه الخاطئ على طريق ذي اتجاه واحد، والدخول إلى الطريق من مخرج، وحتى استخدام معبر المشاة.
شاهد الفيديو أدناه:
وتصدر السلطات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة تحذيرات متكررة لمستخدمي الدراجات النارية للحد من المخالفات والتأكد من سلامتهم على الطريق.
قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنه تم مؤخراً حجز 19 دراجة نارية لمخالفتها أنظمة خدمة التوصيل من قبل سائقين في دبي.
وأوضح أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن المخالفات تشمل عدم ارتداء معدات الوقاية، والقيادة المتهورة، وتشغيل دراجة نارية دون الحصول على شهادة التدريب المهني الإلزامية الصادرة عن الهيئة.