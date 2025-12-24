شرطة عجمان تحذر..دراجات الأطفال الكهربائية في الشوارع خطر قاتل

وفي الوقت نفسه، في شهر يناير من هذا العام، توفيت فتاتان تبلغان من العمر 14 و15 عاماً في رأس الخيمة بعد أن صدمت مركبة دراجتهما النارية. وكانتا تقودان دراجتهما في طريق داخلي عندما صدمتهما السيارة من الخلف. وقالت الشرطة إن تشتت الانتباه أثناء القيادة هو الذي تسبب في الحادث، مضيفة أنه تم القبض على سائق السيارة البالغ من العمر 37 عاماً.