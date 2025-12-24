شرطة عجمان تحذر..دراجات الأطفال الكهربائية في الشوارع خطر قاتل

أصدرت شرطة عجمان تنبيهاً لأولياء الأمور، محذرةً إياهم من مخاطر استخدام الأطفال للدراجات الهوائية أو السكوترات الكهربائية في الطرق العامة أو بين المركبات.
وسلطت الشرطة الضوء على أن استخدام الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية في المناطق غير المخصصة لها يعرض الأطفال لمخاطر جسيمة قد تؤدي إلى حوادث وإصابات بليغة، كما تشكل تهديداً لسلامة الآخرين.
وبينما شاركت الشرطة مقطع فيديو يتضمن لقطات متعددة ترصد أطفالاً يقودون السكوترات والدراجات في الشوارع بالقرب من السيارات، أشارت إلى مدى خطورة هذا الفعل، حتى في المناطق السكنية القريبة من المنازل.
وأظهر المقطع أطفالاً في سن صغيرة جداً يقودون دراجات مخصصة لأعمارهم، لكن يُفترض استخدامها داخل المنزل أو في أماكن خارجية آمنة مثل المتنزهات.
وكجزء من حملتها "كن حذراً"، حثت الشرطة أولياء الأمور على مراقبة وإشراف مستمر على تصرفات أطفالهم لضمان سلامتهم، وذكرتهم بأن حمايتهم تبدأ أولاً من الوالدين.
وصرحت الهيئة بأن "سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي، والإشراف العائلي، والتعاون المجتمعي".
وفي العام الماضي، لقى صبي يبلغ من العمر 12 عاماً كان يقود دراجة هوائية حتفه في حادث تصادم مع مركبة في الفجيرة، بمنطقة الفصيل. وتم القبض على السائق في موقع الحادث وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وفي الوقت نفسه، في شهر يناير من هذا العام، توفيت فتاتان تبلغان من العمر 14 و15 عاماً في رأس الخيمة بعد أن صدمت مركبة دراجتهما النارية. وكانتا تقودان دراجتهما في طريق داخلي عندما صدمتهما السيارة من الخلف. وقالت الشرطة إن تشتت الانتباه أثناء القيادة هو الذي تسبب في الحادث، مضيفة أنه تم القبض على سائق السيارة البالغ من العمر 37 عاماً.
ويُعد تشتت الانتباه أثناء القيادة من بين الأسباب الرئيسية للحوادث المميتة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل حوالي 25 في المئة من إجمالي وفيات الطرق في الدولة. وتُعاقب هذه المخالفة المرورية بغرامة قدرها 800 درهم و4 نقاط سوداء.
وفي فبراير، توفي طالب هندي وموهبة صاعدة في رياضة الريشة الطائرة يبلغ من العمر 15 عاماً بشكل مأساوي في حادث سكوتر كهربائي بالقرب من منطقة النهدة، بالقرب من مستشفى زليخة.
وفي 15 أغسطس، حظرت شرطة عجمان استخدام السكوترات الكهربائية بجميع أنواعها في الشوارع العامة بجميع أنحاء الإمارة.
وفي الوقت نفسه، تم إطلاق وحدة خاصة في دبي للتركيز على مراقبة مخالفات راكبي الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية هذا العام، في إطار التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات (RTA) وشرطة دبي.