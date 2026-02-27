شرطة رأس الخيمة تضبط 19 متسولاً ضمن حملتها الرمضانية

ضبطت شرطة رأس الخيمة 19 متسولاً، من بينهم رجل ضُبط وبحوزته 11,000 درهم. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الحملة الرمضانية التي تشنها السلطات لمكافحة التسول وتقديم المساعدة لمن يستحقها فعلياً.
وبالمثل، ألقت شرطة دبي القبض على 26 متسولاً من جنسيات مختلفة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك ضمن حملتها السنوية لمكافحة التسول.
تم الضبط من قبل الإدارة العامة للتحريات الجنائية، ممثلة بإدارة المشتبه بهم والظواهر الإجرامية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في جميع أنحاء الإمارة، كجزء من حملة “مكافحة التسول” التي أطلقتها شرطة دبي.
كما ألقت شرطة دبي القبض على متسول في أحد مواقف السيارات وبحوزته 20,000 درهم، في الوقت الذي حذرت فيه السلطات السكان من مخاطر التسول عبر الإنترنت وفي الشوارع، خاصة خلال شهر رمضان.
وأكدت الشرطة أن مرسوم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يجرم التسول. وبموجب المادة 51 من القانون، يعاقب كل من يرتكب جريمة التسول عبر وسائل تقنية المعلومات، سواء عن طريق الاستجداء أو أي وسيلة أخرى، بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ودعا الشامسي الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين من خلال الاتصال بالرقم المجاني 901، أو استخدام خدمة "عين الشرطة" المتوفرة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الإبلاغ عن الحالات عبر منصة "E-Crime" الرسمية.
يأتي هذا التحذير كجزء من الحملة السنوية للقوة'، والتي تهدف إلى معالجة التسول الفردي والمنظم، وتعزيز التدابير الوقائية، وتقوية الوعي المجتمعي بأهمية التبرع فقط عبر القنوات الرسمية.