شرطة رأس الخيمة تضبط 19 متسولاً ضمن حملتها الرمضانية

وأكدت الشرطة أن مرسوم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يجرم التسول. وبموجب المادة 51 من القانون، يعاقب كل من يرتكب جريمة التسول عبر وسائل تقنية المعلومات، سواء عن طريق الاستجداء أو أي وسيلة أخرى، بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.