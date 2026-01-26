شرطة رأس الخيمة تذكر بقواعد التخييم وإجراءات السلامة

حتى مع هطول الأمطار العرضية على البلاد، يخرج سكان الإمارات بكامل طاقتهم، مستفيدين من درجات الحرارة المنخفضة قبل أن يصبح الجو حارًا جدًا للتخييم. وتعد رأس الخيمة على وجه الخصوص، بجبالها الجميلة ومواقع التخييم العديدة، نقطة جذب شهيرة للأنشطة الترفيهية العائلية كل شتاء.