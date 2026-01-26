شرطة رأس الخيمة تذكر بقواعد التخييم وإجراءات السلامة

حتى مع هطول الأمطار العرضية على البلاد، يخرج سكان الإمارات بكامل طاقتهم، مستفيدين من درجات الحرارة المنخفضة قبل أن يصبح الجو حارًا جدًا للتخييم. وتعد رأس الخيمة على وجه الخصوص، بجبالها الجميلة ومواقع التخييم العديدة، نقطة جذب شهيرة للأنشطة الترفيهية العائلية كل شتاء.
أصدرت شرطة رأس الخيمة إرشادات تذكّر المخيمين بما يجب فعله وما لا يجب فعله في مواقع التخييم وأهمية احترام العائلات الأخرى في المناطق المحيطة. إليك بعض القواعد الصادرة عن السلطة التي تضمن السلامة للجميع.
قلل الضوضاء التي تصدرها في موقع التخييم. فكما تقول السلطة، "الهدوء والسكينة حق للجميع."
حافظ على مسافة آمنة من الآخرين عند القيادة لضمان سلامتك وسلامة الآخرين والمركبات.
تأكد من ارتداء الخوذة قبل ركوب دراجتك.
لا تتوقف في منتصف المسار لأن ذلك يعرضك ويعرض الآخرين للخطر.
خفف السرعة لسلامة العائلات في مواقع التخييم.
لا تسمح للأطفال بالتدلي من نوافذ السيارة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابات في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدامات.
قم بتشغيل أضواء الخطر لسلامتك وسلامة الآخرين.
اتخذت رأس الخيمة إجراءات لضمان قضاء المخيمين والمسافرين إلى الإمارة للأنشطة الترفيهية الأخرى وقتًا ممتعًا دون القلق بشأن السلامة.
في حالة الظروف الجوية غير المستقرة مثل الأمطار الغزيرة، تصدر السلطة إشعارات للجمهور، تطلب من الناس توخي اليقظة واتخاذ الاحتياطات عند الخروج — أو تجنب زيارة الجبال والوديان تمامًا.
بالأمس فقط، أصدرت السلطة تحذيرًا مع هطول الأمطار على الإمارة، قائلة: "يرجى الابتعاد عن الوديان ومناطق تجمعات المياه والسيول الجارية. قُد بحذر، قلل سرعتك، واتبع تعليمات الجهات المختصة."