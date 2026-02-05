شرطة رأس الخيمة تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفة هيئات التعرفة المرورية

حذرت شرطة رأس الخيمة السائقين يوم الخميس من رسائل التعرفة المرورية المزيفة، وحثت السكان على عدم الوقوع ضحية للنصوص الاحتيالية التي تنتحل صفة هيئات التعرفة الرسمية.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نصحت الشرطة السائقين بعدم الرد على الرسائل المشبوهة أو التفاعل معها (أو مع المرسل). ويجب على السائقين التحقق دائماً مما إذا كان المرسل شركة مرخصة من قبل السلطات.
وحثت شرطة رأس الخيمة السكان على تجنب النقر على الروابط أو المرفقات المجهولة، ونصحت بإجراء المدفوعات فقط من خلال المنصات الرسمية المعتمدة من قبل الشركات المرخصة، والإبلاغ الفوري عن أي عروض مشبوهة أو حالات احتيال.
وعلى الرغم من تحذيرات السلطات، أفاد العديد من سكان الإمارات بتلقيهم رسائل احتيالية تزعم وجود رسوم تعرفة مرورية معلقة تابعة لنظام "درب" في أبوظبي. وعادةً ما تحث هذه الرسائل المستلمين على النقر على روابط مشبوهة لإجراء مدفوعات فورية.
وفي إحدى الحالات، تلقى أحد السكان رسالة بعنوان "Darb-Alert" (تنبيه درب)، نصها: "حالة معلقة: يرجى تسوية رسوم التعرفة المتأخرة (4.00 دراهم) لتجنب إصدار غرامة قدرها 100.00 درهم ونقاط مرورية اليوم، 20 يناير." وتضمنت الرسالة ما وصفته بـ "الرابط الرسمي" وأصدرت تعليمات للمستلم بـ "الرد بحرف Y لفتح بوابة الدفع الآمنة".
وفقاً للتقارير، تزعم هذه الرسائل الاحتيالية عادةً أن المستلم لديه رصيد تعرفة غير مدفوع، وتحذر من تعليق حسابه إذا لم يتم الدفع فوراً. وفي بعض الحالات، قد يتم تزييف رقم المرسل ليظهر وكأنه ينتمي لشركة تعرفة قانونية. وعادةً ما تتضمن الرسائل رابطاً يشبه إلى حد كبير موقعاً رسمياً، إلا أن الرابط يؤدي إلى موقع تصيد مصمم لسرقة المعلومات الشخصية أو المالية. وقد تضغط رسائل الاحتيال أيضاً على المستلمين لإجراء المدفوعات من خلال طرق غير معتادة، مثل بطاقات الهدايا أو التحويلات البرقية، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على الاحتيال.
وتشمل علامات التحذير الأخرى الرسائل المرسلة من أرقام دولية، وجود مستلمين متعددين في نفس الرسالة، والتحيات العامة مثل "عزيزي العميل" بدلاً من مخاطبة المستلم باسمه. وتؤكد السلطات أن مشغلي أنظمة التعرفة المرورية لا يقومون عموماً بتحصيل المدفوعات المتأخرة عبر الرسائل النصية، كما لا يستخدمون لغة تهديد لاستعجال العملاء لاتخاذ إجراء فوري.