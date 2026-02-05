شرطة رأس الخيمة تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفة هيئات التعرفة المرورية

وفقاً للتقارير، تزعم هذه الرسائل الاحتيالية عادةً أن المستلم لديه رصيد تعرفة غير مدفوع، وتحذر من تعليق حسابه إذا لم يتم الدفع فوراً. وفي بعض الحالات، قد يتم تزييف رقم المرسل ليظهر وكأنه ينتمي لشركة تعرفة قانونية. وعادةً ما تتضمن الرسائل رابطاً يشبه إلى حد كبير موقعاً رسمياً، إلا أن الرابط يؤدي إلى موقع تصيد مصمم لسرقة المعلومات الشخصية أو المالية. وقد تضغط رسائل الاحتيال أيضاً على المستلمين لإجراء المدفوعات من خلال طرق غير معتادة، مثل بطاقات الهدايا أو التحويلات البرقية، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على الاحتيال.