شرطة رأسِ الخيمة تحذر من التسول وتكثف دورياتها برمضان

أنهت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خطتها الأمنية لشهر رمضان المبارك.
مع اقتراب شهر رمضان، تركز الخطة على تعزيز الجاهزية الميدانية، وزيادة الدوريات الأمنية والمرورية لحماية أماكن العبادة والأسواق، وتنظيم حركة المرور، خاصة خلال ساعات الذروة، ومكافحة السلوكيات السلبية.
حذرت السلطات من اتخاذ إجراءات صارمة ضد التسول في رأس الخيمة خلال الشهر الفضيل.
قالت شرطة الإمارة إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول التسول أو الانخراط في الكسب غير المشروع.
من المقرر إطلاق حملات وبرامج توعية أمنية إضافية لتثقيف الجمهور، بهدف تعزيز جودة الأمن وتحسين رفاهية المجتمع من خلال توفير خدمات الشرطة والأمن ومعالجة السلوكيات السلبية خلال الشهر الفضيل.
يتماشى هذا مع استراتيجية وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز الأمن، وتعزيز رفاهية المجتمع، ودعم التنمية المستدامة.
تتأهب غرفة العمليات المركزية والفرق الميدانية التابعة للسلطة على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات والاستجابة الفورية لخدمة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل. للحالات الطارئة، حثت الجمهور على الاتصال بالرقم 999، وللاستفسارات أو طلبات الخدمة، يمكنهم الاتصال بالرقم 901.
في غضون ذلك، ستطلق إدارة الإعلام والعلاقات العامة برامج توعية ثقافية وأمنية متنوعة عبر منصاتها وقنواتها الإعلامية خلال الشهر الفضيل.
يشمل ذلك تغطية مبادرة “مجلس رمضان”، التي تسلط الضوء على التجمعات الرمضانية المجتمعية في الأحياء السكنية تحت مظلة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تغطية مسابقات بطولة الشرطة الرمضانية.
تعمل الإدارة، بالتعاون مع فروع المرور والدوريات في مراكز الشرطة الشاملة، على تعزيز الوعي المروري بين مستخدمي الطرق والسائقين في كل منطقة. كما تحث سائقي السيارات على تجنب السرعة الزائدة للوصول إلى الإفطار في الوقت المحدد، مؤكدة على أهمية حماية الأرواح والممتلكات.
دعت شرطة رأس الخيمة جميع أفراد المجتمع إلى الامتناع عن استخدام الألعاب النارية والاستمتاع بالأجواء الروحانية لرمضان بسلام، متمنية للجميع السلامة والأمن طوال الشهر.