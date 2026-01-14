شرطة رأس الخيمة تحذر من إعلانات تأمين وهمية بأسعار مغرية

وقد تم تحذير السكان في الماضي من أنواع مختلفة من الاحتيال عبر الإنترنت، والتي تهدف في الغالب إلى سرقة البيانات المالية أو الشخصية، مما قد يسمح للمجرمين بالوصول إلى حسابك المصرفي أو حتى سرقة هويتك. وقالت السلطات إن المحتالين يستخدمون هذه الإعلانات لإغراء المستخدمين للنقر على روابط احتيالية، والتي تسمح لهم بعد ذلك بسرقة البيانات.