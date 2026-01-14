شرطة رأس الخيمة تحذر من إعلانات تأمين وهمية بأسعار مغرية

حذرت شرطة رأس الخيمة الجمهور من ضرورة توخي الحذر الدائم من إعلانات تأمين السيارات المزيفة عبر الإنترنت. وحذرت السلطات السكان من توخي الحذر بشكل خاص من تلك التي تعد بخطط تأمين منخفضة بشكل غير واقعي.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، 14 يناير، ذكرت الشرطة أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون أسعارًا جذابة لإغراء الأفراد غير المرتابين. وإذا لم يتم توخي الحذر، فإن الوقوع في مثل هذه العروض يمكن أن يؤدي إلى خسارة مالية.
وكان خبراء في هذا القطاع قد صرحوا لصحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق بأن المحتالين يحاولون تجربة حظهم بسياسات تضليلية بعد أن قامت بعض الشركات برفع أسعارها. وعندما تقدم الإعلانات أسعاراً أقل بكثير من المعتاد، فمن الضروري توخي الحذر والتشكيك. والتكتيك الأكثر شيوعاً الذي يستخدمه المحتالون هو استدراج العملاء المحتملين من خلال الوعد بأقساط تأمين أقل من الحد الأدنى للأسعار المعتمدة.
إن أفضل حماية ضد هذه الحيل هي شراء التأمين فقط من مصادر موثوقة ومعتمدة. كما قدمت السلطات عدة نصائح لمساعدة المستهلكين على إجراء عمليات التحقق وتجنب الوقوع ضحية لذلك.
ويجب على الأفراد تجنب إرسال الأموال إلى حسابات شخصية أو أرقام هواتف غير معروفة، والدفع فقط من خلال القنوات الرسمية لشركات التأمين المرخصة. كما يجب دائماً التأكد من أن مزود التأمين مرخص ومعتمد من قبل الجهات المختصة قبل إجراء أي عملية دفع.
وفي التوجيهات الصادرة، ذكرت الهيئة أن منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم بشكل متزايد للترويج لحسابات تأمين مزيفة أو غير موثقة. وحثت الأفراد على الإبلاغ عن أي عروض مشبوهة فوراً لمنع الآخرين من الوقوع ضحايا.
ومن المهم استلام وثيقة تأمين رسمية ومعتمدة فور الانتهاء من عملية التأمين، حيث يضمن ذلك أن التغطية قانونية وأن استثمارك محمي.
وقد تم تحذير السكان في الماضي من أنواع مختلفة من الاحتيال عبر الإنترنت، والتي تهدف في الغالب إلى سرقة البيانات المالية أو الشخصية، مما قد يسمح للمجرمين بالوصول إلى حسابك المصرفي أو حتى سرقة هويتك. وقالت السلطات إن المحتالين يستخدمون هذه الإعلانات لإغراء المستخدمين للنقر على روابط احتيالية، والتي تسمح لهم بعد ذلك بسرقة البيانات.