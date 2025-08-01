شرطة رأس الخيمة: "الدرون" عين الأمن الساهرة من السماء

في الإمارات العربية المتحدة، لم تعد الطائرات بدون طيار مجرد أداة للتصوير الفوتوغرافي، بل دخلت كل جانب من جوانب الحياة، من توصيل الطعام إلى عمليات مكافحة الحرائق، إلى تنظيف واجهات محطات المترو، وحتى نثر البذور.

تُستخدم الآن الطائرات بدون طيار لمساعدة الشرطة في الحفاظ على سلامة الناس، من خلال تسريع الاستجابة للأزمات. أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تطوير منصة الدعم الجوي كمنصة توجيه متكاملة باستخدام الطائرات بدون طيار.

ويتيح للسلطات التعامل بشكل أفضل مع الحوادث فور وقوعها من مراكز التحكم، حيث توفر الطائرة بدون طيار مراقبة للوضع من خلال نقل صور حية من مكان الحادث.

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يُمكّن هذا العاملين في غرف العمليات من فهم الجريمة بشكل أفضل، وإرسال فرق الطوارئ بناءً عليها. كما تُساعد الطائرات بدون طيار في التعامل بشكل أفضل مع الحوادث الكبرى، والاختناقات المرورية، والكوارث الطبيعية.

كيف تعمل منصة الدعم الجوي؟

تتكامل منصة الدعم الجوي مع نظام التحكم، مما يعني أنه يمكن تشغيل الطائرات بدون طيار عن بعد بواسطة غرفة العمليات.

وأوضح مدير إدارة العمليات العقيد الدكتور عبدالله أحمد النعيمي، أنه تم تدريب فرق متخصصة من كوادر الشرطة على تشغيل الطائرات بدون طيار بأعلى المعايير الفنية والأمنية.

تتمتع منصة الدعم الجوي بخاصية التواصل السريع مع فرق الطوارئ مما يسمح بالنقل التلقائي لمعلومات الحدث.

وأضافت السلطات أن استخدام الطائرات الذكية سيتوسع قريبًا ليشمل مجالات متعددة مثل مراقبة الأحداث ودعم الدوريات.