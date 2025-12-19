شرطة دبي وفرق الطوارئ تواجه الفيضانات وتدير المرور بكفاءة

مع تجربة الإمارات لظروف طقس غير مستقر، تعمل السلطات في دبي بلا كلل لضمان سلامة الجمهور والحفاظ على العمليات السلسة.

في كل موقع، تكون فرق بلدية دبي في حالة تأهب عالٍ، تعالج آثار الأمطار الغزيرة باستمرار — من تصريف المناطق المغمورة بالمياه إلى الاستجابة الفورية لتقارير الطوارئ.

تهدف جهودهم إلى حماية السكان والحفاظ على تدفق المرور بكفاءة عبر الإمارة.

ابقوا على اطلاع بالأخبار الأحدث. تابعوا خليج تايمز على قنوات الواتساب.

في هذه الأثناء، تبقى ضباط شرطة دبي على الأرض على مدار الساعة، يديرون المرور ويحمُون المجتمع مع استمرار هطول الأمطار عبر أجزاء من المدينة.

شاهدوا الصور أدناه: