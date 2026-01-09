شرطة دبي والمجتمع.. نموذج عالمي في تلاحم "العين الساهرة" مع نبض الجمهور

تتجلى علاقة شرطة دبي بالجمهور كنموذج استثنائي يتجاوز المفهوم التقليدي للعمل الشرطي، لتتحول إلى شراكة مجتمعية قائمة على الثقة والتعاضد. فهي ليست مجرد مؤسسة أمنية تسهر على إنفاذ القانون، بل هي شريك في جودة الحياة وصديق قريب من تطلعات الناس، تحرص دوماً على التواجد في قلب الميدان المجتمعي؛ تارةً عبر مبادرات ذكية تلامس احتياجاتهم، وتارةً من خلال فعاليات احتفالية تجمعهم تحت سقف واحد.
وهذا تماما ما تجسد في فعاليات معرض كرنفال شرطة دبي الذي انطلق اليوم الجمعة في منطقة "سيتي ووك" ، والذي يُقام ضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق، ويستمر على مدار ثلاثة أيام. ويستقبل الكرنفال زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، مستعرضاً حزمة من الابتكارات والمشاريع والخدمات الأمنية، إلى جانب منصات ترفيهية وعروض تفاعلية تستهدف كافة فئات المجتمع.
تعزيز التواصل وتحقيق السعادة
وبهذه المناسبة، أكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن انطلاق هذا الكرنفال يأتي تجسيداً لرؤية شرطة دبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان ورفع مؤشرات سعادة المجتمع.
وأوضح المنصوري أن "التفاعل المباشر مع الجمهور عبر منصات مبتكرة يساهم في بناء جسور الثقة، ويفتح آفاقاً جديدة للتوعية بالخدمات الأمنية والمرورية المتطورة، مشيراً إلى أن الكرنفال يبرز الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي لضمان استقرار وازدهار المجتمع".
أبرز محطات الكرنفال: تقنيات وخدمات ذكية
شهد اليوم الأول إقبالاً لافتاً على المنصات التعريفية التي تستعرض أحدث الحلول الرقمية، ومن أهمها:
تطبيق شرطة دبي الذكي: واستعراض المزايا التقنية التي تسهل معاملات الجمهور.
منصة التطوع: لإتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة بالمبادرات المجتمعية.
الأمن السيبراني: عبر منصة "e-Crime Hub" للتوعية من الجرائم الإلكترونية.
السلامة المرورية: من خلال منصة "أمان رودز" (Aman Roads).
تاريخ عريق: حيث قدم متحف شرطة دبي مقتنيات تسلط الضوء على المسيرة الأمنية والتقنية للمؤسسة عبر العقود.
عروض استعراضية وأنشطة عائلية
تضمن الكرنفال في يومه الافتتاحي سلسلة من العروض المشوقة التي جذبت العائلات والسياح، شملت:
العروض الميدانية: عروض الدراجات النارية والهوائية، وعروض الكلاب البوليسية (K9).
الموسيقى العسكرية: معزوفات قدمتها الفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي.
الفخامة والقوة: استعراض الدوريات السياحية الفارهة، ودورية "غياث" المجهزة بأنظمة المحاكاة الافتراضية، بالإضافة إلى "مدفع رمضان" التاريخي.
تحدي "سوات": عرض المقتنيات الخاصة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بما في ذلك المدرعات ومعدات الغوص.
منطقة الطفل: متعة وتعليم
ولم تغفل شرطة دبي الجانب الترفيهي للأطفال، حيث خصصت "أستديو الصناع" لتقديم ورش فنية، بالإضافة إلى منصة مجلة "خالد" الصادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، والتي قدمت ألعاباً تفاعلية، بهدف غرس القيم الأمنية والوعي لدى النشء بأسلوب ترفيهي مبسط.
وفي هذا الصدد قالت زينب حسين ناصر، مديرة تحرير مجلة «خالد»، أن مشاركة المجلة في كرنفال شرطة دبي تأتي للعام الثاني على التوالي، في إطار حرص الفريق على التواصل المباشر مع الأطفال ونقل رسالة شرطة دبي التوعوية إليهم وجهاً لوجه، مستفيدة من الإقبال الكبير للأسر على فعاليات الكرنفال.
وأوضحت أن مجلة «خالد» تُعد مجلة تاريخية عريقة انطلقت عام 1992 كمجلة مرورية متخصصة، قبل أن تتحول في عام 2001 إلى مجلة ثقافية منوعة، مع تركيز خاص على التوعية في مختلف جوانب الحياة، المرورية والأمنية والسلوكية، إلى جانب الجوانب الثقافية الأخرى التي تستهدف تثقيف الأطفال عبر القصص والشخصيات والمواد الترفيهية الهادفة المنشورة في المجلة.
وأشارت إلى أن الأطفال يُقبلون بشغف على مجلة «خالد»، ويُبدون حباً كبيراً للقصص والتسالي التي تقدمها، مؤكدة أن فريق العمل يحرص في كل مشاركة بالمعارض والفعاليات على تنويع طبيعة المسابقات والورش، وعدم الاكتفاء بالأنشطة ذاتها في كل عام، بحيث يحافظ على عنصر الجذب والتجديد المستمر.
وأفادت بأن فعاليات هذا العام في الكرنفال جاءت مختلفة عن النسخة السابقة مع الإبقاء على بعض الأنشطة المحببة مثل التلوين الذي يستهوي الأطفال والكبار على حد سواء، مضيفة أن الفريق قدّم للأطفال لعبة «الحجلة» التي كانت موجودة في العام الماضي أيضاً لإضفاء طابع حركي ونشاط بدني، إضافة إلى نشاط كرة السلة من ناحية التصويب، إلى جانب لعبة «المتحري الصغير» التي تقوم على البحث عن شخصيات مخفية في لوحة كبيرة، حيث يستخدم الأطفال عدسة حمراء خاصة لإظهار أماكن تلك الشخصيات.
ولفتت إلى أن هذه الألعاب تسهم في تنمية عدد من الملكات لدى الطفل مثل التركيز والبحث والتقصي، كما تتيح في الوقت ذاته توضيح كيفية عمل شرطة دبي في جمع الأدلة والتوصل إلى النتائج، ضمن قالب ترفيهي تعليمي يجمع بين اللعب والمعرفة.
تستمر فعاليات الكرنفال حتى مساء يوم الأحد القادم، والدعوة عامة للجمهور للاستمتاع بالعروض والتعرف على الخدمات الذكية.