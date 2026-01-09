شرطة دبي والمجتمع.. نموذج عالمي في تلاحم "العين الساهرة" مع نبض الجمهور

وأفادت بأن فعاليات هذا العام في الكرنفال جاءت مختلفة عن النسخة السابقة مع الإبقاء على بعض الأنشطة المحببة مثل التلوين الذي يستهوي الأطفال والكبار على حد سواء، مضيفة أن الفريق قدّم للأطفال لعبة «الحجلة» التي كانت موجودة في العام الماضي أيضاً لإضفاء طابع حركي ونشاط بدني، إضافة إلى نشاط كرة السلة من ناحية التصويب، إلى جانب لعبة «المتحري الصغير» التي تقوم على البحث عن شخصيات مخفية في لوحة كبيرة، حيث يستخدم الأطفال عدسة حمراء خاصة لإظهار أماكن تلك الشخصيات.