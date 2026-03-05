شرطة دبي والشارقة تُحذران من تداول الألعاب النارية وتؤكدان ملاحقة المخالفين

أصدرت شرطة دبي تحذيراً من استخدام أو حيازة أو تداول الألعاب النارية والمفرقعات. وذكرت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمهور بالمخاطر الجسيمة التي تهدد الأرواح والممتلكات، وما تسببه من إزعاج داخل المجتمع.
وأكدت الشرطة أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية، قائلة: "نحث الجمهور على الإبلاغ عن أي حالات حيازة أو استخدام أو تداول عبر الاتصال بمركز الاتصال 901. عقوبة التداول بدون ترخيص هي الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم". 21 يناير 2026
وفي منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، حثت الشرطة الجمهور على الاختيار بمسؤولية من أجل حماية الأرواح.
وقالت الشرطة: "قد تلمع الألعاب النارية لثوانٍ، لكن عواقبها قد تدوم للأبد. اختر السلامة، اختر المسؤولية. احمِ نفسك ومن تحب بقرار واعٍ واحد".
وقد ألقت بشرطة الشارقة القبض مؤخراً على رجل بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية غير القانونية، وكان يستخدم مركبته لأغراض الترويج لها. وتم القبض عليه بعد مراقبة دقيقة من قبل فرق شرطة متخصصة، وبعد اتباع الإجراءات القانونية، كشف الفريق عن موقع التخزين وتأكد من الكمية المضبوطة.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود شرطة الشارقة المستمرة لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد السلامة العامة، وخاصة تجارة الألعاب النارية غير القانونية.
وفقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد العسكرية والمواد الخطرة، فإن الاتجار بالألعاب النارية غير القانونية يعتبر جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد يواجه المخالفون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تصنيعها، أو إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها.