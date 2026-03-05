شرطة دبي والشارقة تُحذران من تداول الألعاب النارية وتؤكدان ملاحقة المخالفين

وقد يواجه المخالفون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تصنيعها، أو إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها.