شرطة دبي.. منصة للمحامين ومستشار ذكي لخدمة المجتمع

تم إطلاق منصة جديدة مخصصة للمحامين على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، مما يتيح للمهنيين القانونيين إنجاز المعاملات الورقية ومتابعة قضاياهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة.

المنصة، التي يمكن الوصول إليها من خلال موقع شرطة دبي الإلكتروني باستخدام الدخول الآمن عبر "الهوية الرقمية" (UAE Pass)، تم الكشف عنها يوم الثلاثاء (20 يناير)، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تجربة رقمية جديدة للموقع الإلكتروني لشرطة دبي وتطبيقها الذكي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ومن بين الميزات الجديدة المستشار الذكي "AiX" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصمم لمساعدة المستخدمين من خلال الإجابة على الاستفسارات وإرشادهم عبر الخدمات، جنباً إلى جنب مع تدابير تهدف إلى تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الرقمية.

وقال مسؤولون إن هذه التحديثات تهدف إلى تقديم خدمات رقمية أسرع وأكثر أماناً وسهولة في الوصول إليها للمستخدمين عبر المنصة.