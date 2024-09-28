شرطة دبي: قوارب ذكية لتعزيز الأمن المائي

وقال اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية الذي وقع مذكرة التفاهم نيابة عن شرطة دبي: إن مشروع حداد يعتمد على دراسات وأبحاث موسعة وزيارات وتنسيق مشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لضمان أن يصبح هذا المشروع نموذجاً رائداً محلياً وعالمياً.