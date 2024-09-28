شرطة دبي: قوارب ذكية لتعزيز الأمن المائي
وقعت شرطة دبي مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة "ترايدنت" للهندسة والبحرية لتعزيز تصميم وتصنيع مركبات بحرية غير مأهولة أو قوارب بدون قبطان تابعة للقوة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التطوير المستمر لقارب شرطة دبي الذكي (حداد)، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز التغطية الأمنية للمناطق المائية في الإمارات.
كما يدعم حداد التحول الذكي للعمليات الأمنية، ويقلل تكاليف التشغيل والصيانة للزوارق الأمنية، ويختصر أوقات الاستجابة، ويعزز قواعد البيانات من خلال المسوحات الميدانية.
وبحسب شرطة دبي، فإن "حداد" هو المشروع الأول من نوعه في المنطقة.
وقال اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية الذي وقع مذكرة التفاهم نيابة عن شرطة دبي: إن مشروع حداد يعتمد على دراسات وأبحاث موسعة وزيارات وتنسيق مشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لضمان أن يصبح هذا المشروع نموذجاً رائداً محلياً وعالمياً.
وأكد أيضاً على دور الشراكات في تبادل الخبرات والمعارف والعلوم المتخصصة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.