الإمارات
شرطة دبي توقف خدماتها الذكية مؤقتاً لتحديثات ضرورية
قالت في منشور على موقع "إكس" إنها ستقوم بتحديث خدماتها المرورية على الموقع الإلكتروني والقنوات الذكية
أعلنت شرطة دبي، االسبت، عن إيقاف خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية مؤقتاً، اعتباراً من الساعة 12 من صباح يوم الأحد 19 يناير.
وقالت شرطة دبي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنها ستقوم بتحديث خدماتها المرورية على موقعها الإلكتروني والقنوات الذكية.
وقالت شرطة دبي في منشورها: "يتضمن هذا التحديث الضروري انقطاعاً قصيراً في هذه الخدمات، بدءًا من يوم الأحد 12 يناير 2025، من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً".
كما أوقفت الهيئة مؤقتاً خدمات تحديث الخدمات المرورية عبر موقعها الإلكتروني والقنوات الذكية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.